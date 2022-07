Número de adolescentes que dizem não ter amigos cresce 48% em Rio Branco, aponta pesquisa

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) divulgada na semana passada com dados referentes ao ano de 2019.

Mais da metade dos estudantes de 13 a 17 anos do Acre se sentiu muito preocupada com as coisas comuns do dia a dia. As meninas são as que mais se preocupam, representando 60,1%, e os estudantes de escolas particulares (66,1%).