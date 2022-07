Com rio abaixo de 2 metros, 2,9 mil famílias da zona rural de Rio Branco têm abastecimento de água comprometido

Um problema que vai se intensificando à medida que avança o período de seca no Acre é o do abastecimento de água para moradores de comunidades Rurais de Rio Branco. Na última semana, a Defesa Civil iniciou o abastecimento a 2,9 mil famílias que já enfrentam o desabastecimento.

Ao todo, são 18 comunidades rurais e periurbanas que estão sendo atendidas, segundo informou o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão. Em uma semana, foram mais de 700 mil litros de água.

Ainda de acordo com Falcão, o número pode aumentar, já que o nível do rio segue baixando e chegou à cota de 1,88 metro, nesta terça-feira (19).

“Com isso vem uma série de consequências e já atendemos na semana passada, 2,9 mil famílias que não são atendidas uma única vez, elas são atendidas duas vezes por semana. E, a partir de agora, tem muitas comunidades nos procurando e esse número pode aumentar”, informou.

Apesar de ter ocorrido uma breve chuva no final de semana, o coordenador explica que não fez diferença no nível do rio.

“Aqui na região de Rio branco, choveu 0,6 milímetros e isso não significa nada. Tivemos chuvas lá em Assis Brasil, na região da Bolívia porque com a frente fria acabou chovendo em alguns locais, tanto que na bacia, nós temos um pequeno acréscimo, lá em Assis Brasil, Brasileia, também em Capixaba e Xapuri, mas varia de 1 a 4 centímetros, ou seja, nada. Então, essa água como é mínima que aumentou lá, não chega aqui, acaba se perdendo e não vamos ter alteração aqui em relação a nível do rio”, explicou.

O tenente-coronel acrescentou que segue sem previsão de chuva e mesmo se acontecer, vai ser isolada. “Coisa que não muda o cenário e se aumentar o nível, ele vai decrescer logo em seguida. Enfim, isso é preocupante porque estamos repetindo cada vez a pior marca. Em 2021, estava ruim, mas em 2022 está pior.”

Limpeza

Devido aos balseiros que vão se acumulando nos pilares da ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como ponte metálica, quando o nível do rui começa a baixar, o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) fez um trabalho de limpeza no local para a remoção dos entulhos que vão se acumulando ao longo do período de cheia, nesta terça.

“A partir do momento que se retira, previne qualquer tipo e acidente na pilastra da ponte. O trabalho é importante porque estamos no período muito seco do rio e ele não tem condições de descer rio abaixo”, explicou Falcão.

A remoção ocorre após os Bombeiros serem acionados para conter o fogo que consumia os balseiros do local. Os bombeiros acreditam que algum popular ateou fogo nos galhos de árvore secos que ficam no rio.