Nunes vai a culto com Bolsonaro e Tarcísio e ouve ex-presidente discursar contra comunismo – 22/10/2024 – Poder

Os médicos trataram um homem com escorbuto em Perthalertando que o que antes era considerado “uma doença do passado” está a ressurgir devido ao aumento do custo de vida.

A condição, causada por grave deficiência de vitamina C, era comum durante o século 18 entre marinheiros que passaram meses no mar sem alimentos frescos. Mas os médicos australianos descreveram a sua surpresa ao ver isso nos dias de hoje num artigo publicado na quarta-feira no BMJ Case Reports.

Um homem de 51 anos foi levado ao hospital Sir Charles Gairdner com pequenas e dolorosas manchas marrom-avermelhadas que lembravam uma erupção cutânea nas pernas.

Os médicos realizaram extensas investigações, incluindo exames de sangue, biópsias de pele e tomografia computadorizada, mas não forneceram nenhuma explicação para a causa subjacente da inflamação de seus vasos sanguíneos e a erupção continuou a se espalhar enquanto ele estava no hospital.

Os médicos descobriram que o paciente – que estava desempregado e morava sozinho – tinha restrições financeiras, o que significava que comia principalmente alimentos processados, com falta de vegetais ou frutas. O paciente às vezes pulava refeições, o que vinha ocorrendo com maior frequência nas últimas semanas.

O paciente havia sido submetido a cirurgia bariátrica oito anos antes do incidente, reduzindo o tamanho do estômago. Ele havia parado de tomar os suplementos vitamínicos e minerais prescritos após a cirurgia porque não tinha condições de comprá-los.

Andrew Dermawan, registrador sênior do hospital, solicitou exames de sangue para avaliar seu estado nutricional, que indicaram níveis não detectáveis ​​de vitamina C e níveis muito baixos de outros nutrientes essenciais.

O diagnóstico de escorbuto foi uma surpresa, disse Dermawan, principal autor do artigo, ao Guardian Australia. “Não é algo que eu esperava que surgisse nos dias de hoje.”

O corpo precisa de vitamina C para produzir colágeno, o tecido que constitui a pele e conecta músculos e ossos. A deficiência grave pode enfraquecer as estruturas de hélice tripla do colágeno, bem como os capilares sanguíneos, resultando em manchas de sangue na pele, bem como sangramento microscópico na urina.

Os sintomas do paciente foram resolvidos depois que os médicos lhe prescreveram 1.000 mg de vitamina C diariamente, além de suplemento de vitamina D3, ácido fólico e multivitamínico, além de um plano alimentar elaborado por um nutricionista. Por iniciativa própria, “passou também a comer um limão diariamente”.

Esta doença é facilmente reversível com suplementos de vitamina C, com uma resposta dramática observada em 24 horas, mas o escorbuto é muitas vezes esquecido porque é considerado uma doença do passado, disse Dermawan.

O artigo inclui um “ponto de aprendizagem” para outros médicos, observando que “o escorbuto é uma doença reemergente com o aumento do custo de vida”. Aponta para o aumento do custo dos alimentos na Austrália, tornando as famílias mais dependentes de alimentos de baixo custo, que tendem a ser mais pobres em valor nutricional.

O artigo destacou ainda que a obesidade do paciente, a cirurgia bariátrica prévia e a baixa renda também estavam entre os fatores de risco para o desenvolvimento de escorbuto.

Dermawan explicou que, como o estômago produz enzimas para quebrar os componentes nutricionais, as pessoas que tiveram parte do estômago removida por meio de cirurgia bariátrica podem ter dificuldade para absorver nutrientes, tornando-o um fator de risco para escorbuto, juntamente com alcoolismo, distúrbios gastrointestinais e diálise.

Em 2016, pacientes diabéticos no hospital Westmead, no oeste de Sydney, foram encontrado com sintomas de escorbuto e relataram que comiam poucos vegetais ou os cozinhavam demais, destruindo a vitamina C.

O Dr. Tim Senior, presidente do grupo de interesse específico sobre pobreza e saúde do Royal College of General Practitioners, disse que se tratava de um relato de caso importante, pois o homem poderia ser um “canário na mina de carvão”.

“O que eles estão descrevendo em termos de pressões sobre o custo de vida e a incapacidade de comprar bons alimentos, acho que estamos vendo mais disso, definitivamente, e isso provavelmente resultará em toda uma série de deficiências de micronutrientes, como o escorbuto. .”

Embora o escorbuto fosse o diagnóstico mais notável, Senior observou que o homem também tinha outras deficiências nutricionais.

Senior, que trabalha para o serviço médico da Tharawal Aboriginal Corporation no oeste de Sydney, disse ter visto pacientes perdendo peso porque não tinham dinheiro para comer.

Senior disse que as comunidades mais pobres, que já são conhecidas por terem maior probabilidade de estar na faixa de peso pouco saudável, são frequentemente mais afetadas pelo problema do excesso de calorias sem nutrição. Isso, por sua vez, pode resultar em condições como a obesidade, que os autores identificaram como um fator de risco para o escorbuto.

“Os recursos financeiros afectam claramente a saúde das pessoas… A forma de contornar isso é compreender o que está a acontecer, agindo sobre a crise do custo de vida, para que todos possam ter acesso aos alimentos que os mantêm bem”, disse Senior.