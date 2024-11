O capitão da Inglaterra, George, absolve Ford da culpa após derrota dramática para os All Blacks | Série Nações de Outono

Robert Kitson at the Allianz Stadium



Jamie George admitiu que sua equipe não conseguiu aproveitar a oportunidade de ouro para vencer os All Blacks, mas insistiu que aprenderiam com a derrota no último suspiro em Twickenham.

O frustrado capitão e técnico da Inglaterra, Steve Borthwick, também apoiou o abatido George Ford para se recuperar de seus dolorosos chutes e acredita que a Inglaterra se recuperará mais forte contra a Austrália na próxima semana.

“Estávamos em posição de vencer o jogo, e sempre que você se coloca em posição de vencer e não consegue, fica desapontado”, disse George, sugerindo que Ford não deveria ser culpado pelo resultado depois de não conseguir acertar um pênalti tardio e um drop goal ainda mais tardio. “Ele não perdeu muitos em sua carreira, então certamente não podemos culpá-lo por isso.

“Na verdade, fizemos o que havíamos conversado. Tínhamos falado sobre estar naquela posição exata, passamos por estar nessa posição exata e sentimos como se estivéssemos no controle dela. Continuamos atacando e infelizmente George errou o chute. Se for um pouco mais para a esquerda, estamos falando de um resultado muito diferente.”

Borthwick também enfatizou a estreita margem entre o sucesso e o fracasso, após a terceira derrota consecutiva da Inglaterra no final do jogo para o mesmo adversário. “Quando você está em uma posição em que está vencendo pela margem que estávamos naquele momento, há claramente uma oportunidade de vencer o jogo. Demos a eles uma janela para voltarem e eles fizeram isso.

“Eles tiveram 10 jogadores da final da Copa do Mundo e tiveram mais internacionalizações em 15 partidas do que nós em 23. Não conseguimos a vitória que queríamos, mas todos podem ver que esta equipe está se tornando uma equipe muito forte. A Nova Zelândia é uma seleção de qualidade e, desde a última vez que jogamos juntos, eles realizaram sete partidas de teste e estão juntos há três meses.

“Há muitos jogadores experientes em campo e eles sabiam o que estávamos tentando fazer. A equipe nessas situações de drop goal tem tido bastante sucesso. Não estávamos hoje mas dependendo da largura de um post o resultado vai para um lado ou para outro. Essa é a natureza do Test rugby.”

A Nova Zelândia ficou devidamente aliviada com o resultado, com seu técnico, Scott Robertson, brincando: “Não acho que George Ford alguma vez errou um chute na vida”.

Seu capitão, Scott Barrett, no entanto, sugeriu que os All Blacks mereciam voltar para casa porque tentaram atacar com mais frequência do que seus oponentes. “Eles são um time perigoso, mas potencialmente jogamos um pouco mais de rugby do que eles. Fiquei satisfeito com o nosso esforço. Eles tiveram todas as oportunidades de vencer. Voltando à última série, foram três encontros acirrados e eles tiveram a oportunidade de colocar o nariz na frente.

O All Black nº 8, Ardie Savea, também disse que esperava que Ford aplicasse o pênalti. “Não achei que tivéssemos isso no final. Tivemos sorte na cobrança de pênalti, mas o rugby é um jogo com margens finas e vamos aproveitar. Esse jogo poderia ter acontecido de qualquer maneira, mas estou muito orgulhoso dos meninos por permanecerem nele e defenderem a linha do gol daquela maneira.”