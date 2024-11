O homem mais rico do Vietnã está competindo para destronar o rei das caronas da Ásia, Grab | Negócios e Economia

Ho Chi Minh, Vietnã – Quando Dat teve que escolher um aplicativo de carona para trabalhar como motorista de show, ele decidiu propositalmente contra o Grab, o principal player do Sudeste Asiático.

Em vez disso, o jovem de 23 anos foi persuadido pelo marketing ecológico e pelo estatuto local do Xanh SM, um serviço eléctrico de táxis e motos fundado por Pham Nhat Vuong, presidente do megaconglomerado vietnamita Vingroup e o homem mais rico do Vietname.

“Xanh SM definitivamente será mais popular que Grab no futuro”, disse Dat à Al Jazeera.

“Acabei trabalhando para a Xanh SM porque ela economiza custos de combustível, é amiga do meio ambiente e, por último, é uma empresa vietnamita.”

Ao contrário de seu rival Grab, a Xanh SM aluga veículos para motoristas de shows, além de fornecer serviços de carona por meio de seu aplicativo.

Embora os carros e scooters elétricos em tons de menta da Xanh SM tenham se tornado onipresentes nas ruas do Vietnã desde o início das operações em abril de 2023, alguns analistas questionam o potencial de crescimento da empresa e a estratégia de Vuong de usar a plataforma para promover Vinfast, sua marca de veículos elétricos (EVs) vietnamitas. .

O Vingroup de Vuong fundou a Vinfast como a primeira marca de automóveis do país em 2017.

Desde que despachou seu primeiro lote de 999 carros através do Pacífico, do norte de Haiphong até a Califórnia, nos Estados Unidos, em 2022, a empresa tem enfrentado perdas e atrasos na abertura de fábricas.

Os registos financeiros da Vinfast mostram que 82% das suas vendas em 2023 vieram de outras empresas propriedade da Vuong, incluindo a Xanh SM.

Xanh SM gastou US$ 839 milhões comprando táxis e scooters elétricos naquele ano, além de assinar um acordo de US$ 419 milhões para comprar mais 14.600 veículos elétricos, de acordo com um relatório da agência de notícias Reuters.

Zachary Abuza, professor do National War College que se concentra em política e questões de segurança do Sudeste Asiático, disse que vender carros Vinfast para Xanh SM é uma estratégia ganha-ganha no curto prazo para Vuong, que detém mais de 90 por cento de participação na ambas as empresas.

Ainda assim, o apoio do governo vietnamita às maiores ambições de EV de Vuong levou a práticas comerciais arriscadas, disse Abuza, apontando para a disposição do fundador de investir grandes somas de dinheiro na Vinfast, uma marca não comprovada.

“Acho que é muito inteligente o que eles estão fazendo com os táxis”, disse Abuza à Al Jazeera. “(Mas) o problema com esses campeões nacionais é que eles se tornam grandes demais para falir”, acrescentou.

“O governo tem interesse em que eles permaneçam vivos, o que lhes permite fazer coisas muito arriscadas, criando uma espécie de risco moral, sabendo que o governo acabará por salvá-los.”

Desde a sua estreia na capital do país, Hanói, a Xanh SM expandiu a sua frota de VEs Vinfast para 20.000 carros e 22.000 motos, disponibilizou os seus serviços em quase metade do país e expandiu-se para o vizinho Laos.

Em uma pesquisa realizada pelo pesquisador de mercado Decision Lab, com sede na cidade de Ho Chi Minh, no início deste ano, 36 por cento dos entrevistados escolheram o Xanh SM como seu aplicativo de carona preferido, perdendo apenas para o Grab, que foi escolhido por 62 por cento daqueles. pesquisado.

Passando de oito a 12 horas diariamente navegando pelas ruas da cidade de Ho Chi Minh, um motorista de Grab em tempo integral, que pediu para permanecer anônimo, disse ter visto o crescimento da Xanh SM em primeira mão.

“Não posso dizer ou prever o futuro deles, mas posso ver que eles estão se tornando mais populares”, disse o homem de 40 anos à Al Jazeera.

Long Nguyen, diretor de marketing da empresa local de motocicletas elétricas Dat Bike, disse que os consumidores estão cada vez mais procurando opções não movidas a gasolina, como as que a Xanh SM oferece.

“A demanda por bicicletas elétricas tem crescido constantemente em cerca de 30% ao ano. Essa tendência mostra que os consumidores estão cada vez mais migrando da gasolina para a elétrica”, afirmou.

Mas, tal como Vinfast, as ambições de Xanh SM vão mais longe.

“O objetivo de longo prazo da Xanh SM é tornar-se um dos principais fornecedores de soluções de mobilidade elétrica na região”, disse um porta-voz do Vingroup à Al Jazeera por e-mail, acrescentando que a empresa planeja expandir-se para mais três ou quatro países até 2025.

Abuza disse que Xanh SM enfrentaria custos elevados para se internacionalizar, com despesas pesadas envolvidas na criação de operações, transporte de veículos, tratamento de alfândegas e tarifas e estabelecimento de infra-estruturas de carregamento para VEs.

“Não estou dizendo que eles não podem fazer isso. Simplesmente não será tão barato ou fácil como eles imaginam”, disse Abuza, acrescentando que é improvável que o serviço de transporte privado receba o mesmo apoio governamental dado a Vuong em seu território natal.

“Eles conseguem terras muito baratas, têm acesso ao capital. Num sistema socialista há muitas maneiras de o governo subsidiá-los”, disse ele sobre o império empresarial de Vuong.

O porta-voz do Vingroup disse que a empresa reconhece os desafios à expansão e não recebe tratamento especial no Vietname.

“O Vingroup conta com o apoio do governo e do público”, disse o porta-voz. “No entanto, não recebemos quaisquer direitos nem privilégios especiais.”

Xanh SM também pode enfrentar desafios em casa.

O motorista do Ho Chi Minh City Grab, que desejou permanecer anônimo, disse que alguns de seus conhecidos reclamam da qualidade das scooters elétricas de Xanh SM e do fato de que podem ser responsabilizados pelo custo de qualquer dano ao seu veículo se forem considerados como tendo sido negligente.

“As pessoas me disseram que muitos de seus motoristas devolveram as bicicletas e pararam de trabalhar”, disse ele. “Disseram-me que se as bicicletas quebrassem, a empresa deduziria uma grande parte do seu dinheiro.”

Enquanto a Xanh SM trabalha para estabelecer domínio no Vietnã e se expandir, Vuong enfrenta forte concorrência na indústria de veículos elétricos e pesadas perdas na Vinfast.

Apesar das vendas para Xanh SM e outras marcas afiliadas ao Vingroup, a Vinfast informou em um comunicado de 20 de setembro que perdeu US$ 773,5 milhões no segundo trimestre deste ano em meio a esforços de expansão difíceis.

A perda foi um aumento de 20% em relação ao primeiro trimestre e de 40% em relação ao mesmo período de 2023.

Em julho, a Vinfast anunciou que adiaria os planos para uma fábrica de US$ 2 bilhões no estado norte-americano da Carolina do Norte para 2028.

“É uma indústria difícil. É preciso muito dinheiro para entrar no jogo e muita escala para permanecer nele, para ganhar dinheiro com isso”, disse Bill Russo, ex-executivo da Chrysler e fundador da empresa de consultoria Automobility Limited, com sede em Xangai. Al Jazeera.

Russo disse que a concorrência é especialmente acirrada em torno dos custos.

“Outra coisa com a qual Vinfast terá dificuldade é que seu sonho só será possível se você puder chegar a um preço muito acessível”, disse ele, acrescentando que a BYD da China oferece VEs a preços mais baratos.

Abuza também observou os preços da Vinfast e as críticas negativas aos seus EVs.

“Eles são criticados em todas as críticas. Eles são caros. Você pode comprar um carro muito melhor por menos dinheiro”, disse ele.

O porta-voz do Vingroup reconheceu que a Vinfast enfrenta desafios como um “jovem fabricante de veículos elétricos” e uma “marca emergente”.

“A VinFast tem uma visão de longo prazo e reservou o capital necessário para apoiar a sua fase de estabelecimento”, disse o porta-voz.

O Vingroup, no entanto, também parece estar enfrentando dificuldades financeiras e vendendo subsidiárias para se manter à tona.

Em março, vendeu 41,5% de sua participação na Vincom Retail, sua subsidiária de shopping centers com 83 localidades em todo o país.

“Eles estão tentando desesperadamente levantar capital”, disse Abuza.

Vuong não parece desanimado.

Em uma entrevista à Bloomberg em junho, perguntaram a Vuong por quanto tempo ele continuaria investindo dinheiro na Vinfast.

“Até eu ficar sem dinheiro”, respondeu ele. “Ainda estou trabalhando todos os dias para ganhar dinheiro para a Vinfast.”

Num comunicado de 19 de novembro, o Vingroup disse que emprestaria à Vinfast 1,4 mil milhões de dólares até ao final de 2026 e que Vuong daria pessoalmente 2,1 mil milhões de dólares ao fabricante de veículos elétricos.

Mas com uma recessão no mercado de veículos elétricos e uma concorrência acirrada, Vuong poderá ficar sem dinheiro antes que Vinfast tenha sucesso, disse Russo.

“Eles têm, obviamente, o dinheiro do fundador, mas não vai durar para sempre”, disse ele.

Na cidade de Ho Chi Minh, Dat está feliz com a escolha de um Xanh SM EV, no geral.

“A única desvantagem da Xanh SM que consigo pensar é que as motos não podem andar instantaneamente como as motos a combustível”, disse ele.

“Mas para mim, isso não é realmente uma desvantagem, pois posso descansar enquanto ele carrega.”



Reportagem adicional de Nguyen Hao Thanh Thao