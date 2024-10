O líder supremo do Irã diz que os militares deveriam decidir como responder ao ataque israelense | Irã

Patrick Wintour Diplomatic editor



Oficiais militares iranianos deveriam decidir como responder ao ataque israelense de sexta-feira à noite ao Irã, mas o evento não deveria ser minimizado nem exagerado, disse no domingo o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em sua primeira resposta ao ataque.

Um debate foi iniciado dentro Irã sobre se o ataque israelita, mais limitado do que alguns previram, justifica uma resposta militar e se o país será visto como fraco se não fizer nada.

“O mal cometido pelo regime sionista (Israel) há duas noites não deve ser subestimado nem exagerado”, disse Khamenei.

Khamenei disse que o poder do Irão deve ser demonstrado a Israel, acrescentando: “Cabe às autoridades determinar como transmitir o poder e a vontade do povo iraniano ao regime israelita e tomar medidas que sirvam os interesses desta nação e país. ”

As suas observações sugerem que não existe uma resposta militar imediata planeada, enquanto o Irão pondera as suas opções.

Teerã minimizou no sábado o ataque aéreo noturno de Israel contra alvos militares iranianos, dizendo que causou danos limitados, e o O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu a suspensão da escalada entre receios de uma guerra total no Médio Oriente.

De acordo com autoridades anônimas citado no New York Times, O ataque de Israel destruiu sistemas de defesa aérea criados para proteger várias refinarias críticas de petróleo e petroquímicas e um grande campo de gás. De acordo com o relatório, as defesas aéreas atacadas incluíram as do complexo petroquímico de Bandar Imam Khomeini e o porto vizinho de Bandar Imam Khomeini.

Na sua primeira resposta, o presidente eleito do Irão, Masoud Pezeshkian, lamentou a perda de quatro soldados iranianos mortos no ataque israelita. Num comunicado, acrescentou: “Os inimigos do Irão devem saber que estas pessoas corajosas estão destemidamente em defesa da sua terra e responderão a qualquer estupidez com tato e inteligência”.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e actual conselheiro estratégico do governo, Javad Zarif, também não fez qualquer ameaça directa de retaliação, dizendo, em vez disso, numa longa declaração: “O Ocidente deveria afastar-se do seu paradigma ultrapassado e perigoso. Deve condenar os recentes actos de agressão de Israel e juntar-se ao Irão nos esforços para acabar com o apartheid, o genocídio e a violência na Palestina e em Gaza, e no Líbano. É essencial reconhecer a determinação confiante do Irão em prol da paz; esta oportunidade única não deve ser desperdiçada.”

A missão do Irão junto da ONU em Nova Iorque, frequentemente utilizada como meio de comunicação de mensagens mediáticas ao Ocidente, acusou os EUA de serem cúmplices no ataque desde que aviões de guerra israelitas atacaram o Irão a partir do espaço aéreo iraquiano: “O espaço aéreo iraquiano está sob ocupação, comando e controle dos militares dos EUA. Conclusão: a cumplicidade dos EUA neste crime é certa.”

A missão também escreveu ao conselho de segurança da ONU para acusar Israel de violação da soberania iraniana.

Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, acrescentou: “Parece que a verdade foi completamente provada: sem a América, Israel não tem necessariamente qualquer poder na região, não apenas na operação que realizou contra o Irão, mas em todas as operações que realizou. fez em Gaza, no Líbano e em outros lugares, acreditamos que a América foi cúmplice em todos estes casos.”

Ele destacou a reação dos países da região ao ataque israelense. “Desde ontem (sábado) até agora, recebemos regularmente mensagens de diferentes países, as declarações que emitiram, o nível de condenação de diferentes países tanto da região. É realmente notável que tenha acontecido a este nível internacional.”

O Irão tem de pesar os prováveis ​​danos diplomáticos na melhoria das relações com os seus parceiros árabes decorrentes da montagem de um novo ataque, o impacto na economia em dificuldades do país e a probabilidade de um novo ataque israelita causar consideravelmente mais danos do que o exercício de abrandamento de sexta-feira.

O apoio público à dispendiosa política externa do Irão é frágil, mostra a última sondagem realizada pelo Instituto do Médio Oriente.