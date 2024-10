O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, promete ficar, apesar do fracasso eleitoral – DW – 28/10/2024

DEstes homens autoproclamados “profissionais” – um dos quais cumpre actualmente uma pena de vinte anos por violar a sua filha – e um casal estão a ser julgados desde 14 de Outubro em Châteauroux por terem criado uma rede ilegal de acolhimento de crianças colocadas por crianças. serviços de assistência social (ASE) entre 2010 e 2017. Durante sete anos, dezenas de crianças sofreram violência sexual e física, overdoses de drogas, humilhações graves, habitação e força de trabalho precárias. As penas exigidas variam de quatro meses a sete anos de reclusão, para dezoito pessoas sem autorização para acolher filhos adotivos.

"A assistência social infantil nunca fez tanto jus ao seu nome"

Uma das acusadas é uma ex-assistente de família que perdeu a aprovação do bem-estar infantil após agressão sexual do marido a uma menor colocada em sua casa. Apesar disso, esta mulher obteve posteriormente a aprovação juvenil e desportiva.

Se a leitura das acusações é insuportável, torna ainda mais sensível a necessidade de questionar as disfunções do sistema e de tomar medidas para que este tipo de situação nunca mais se repita. Para que as promessas de proteção e respeito pelos direitos fundamentais sejam cumpridas para todas as crianças confiadas à ASE – incluindo para aquelas que, tendo vivido as situações mais difíceis na sua família e nos seus percursos de colocação, são por vezes designadas como “inquebráveis”.

Carga de trabalho duplicada

Como é que este abuso pode ter durado tanto tempo, sem que nenhum dos avisos das crianças vítimas e testemunhas tenha sido ouvido? Nos últimos anos, as campanhas de prevenção e as intervenções nos meios de comunicação social permitiram, no entanto, aumentar o número de denúncias de violência contra as crianças. Mas ouvir as palavras das crianças ainda está longe de ser um facto adquirido, como sublinha o trabalho recente da Comissão Independente sobre Incesto e Violência Sexual Contra Crianças, da Comissão Independente sobre Abuso Sexual na Igreja e do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica. Quando as crianças vítimas de violência falam sobre o assunto e denunciam os perpetradores na esperança de serem protegidas, na maioria dos casos, não acreditam nelas.

Incesto: o novo Ciivise quer envolver crianças e adolescentes em seu trabalho

Falar por vezes parece particularmente difícil quando se “já está protegido”, ou seja, apoiado pela ASE, porque as denúncias de violência, nomeadamente de violência sexual, têm dificuldade em ser ouvidas pelas instituições de protecção. Um inquérito do Instituto Nacional de Estudos Demográficos, realizado junto dos jovens recém-saídos da ASE, resultou, em 2021, no relatório intitulado “Violência sob proteção”. Os locais de “portas fechadas não controladas pela ASE” são identificados como sendo aqueles onde o risco de violência interpessoal por parte de adultos contra crianças é maior do que noutros locais.

