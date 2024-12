O que vem depois do fiasco da lei marcial de Yoon? – DW – 12/04/2024

O caos que agitou a política sul-coreana durante a noite continuou até quarta-feira, depois que o presidente Yoon Suk-yeol declarou a lei marcial na noite de terça-feira, apenas para rescindir a decisão seis horas depois, após legisladores rejeitaram a declaração.

Cenas de soldados armados nos degraus da assembleia e em redor do parlamento chocaram a nação e ressuscitaram memórias das ditaduras militares que governaram desde meados da década de 1960 até finais da década de 1980 – muitas vezes com mão de ferro que era regularmente usada contra dissidentes.

Na sequência, o principal partido da oposição entrou com um pedido de impeachment contra Yoon na manhã de quarta-feira.

Yoon já estava na mira do Partido Democrata depois de um ano politicamente difícil que viu seu índice de aprovação cair para apenas 19% no início desta semana.

A oposição, que detém a maioria na assembleia nacional, procura tirar proveito político da súbita declaração de lei marcial de Yoon num discurso transmitido em directo à nação pouco antes das 22h30, hora local.

Presidente da Coreia do Sul enfrenta impeachment Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Yoon mira na oposição democrata

Embora o conservador Yoon possa ter tido queixas legítimas contra o Partido Democrata por utilizar a sua maioria parlamentar para aprovar legislação, os analistas dizem que o presidente planejou mal o seu ataque, um erro que o tornou mais vulnerável do que nunca.

“Tem havido muitas críticas na mídia e no público às ações do Partido Democrata e parece que Yoon entendeu mal que isso era um apoio maior para ele do que ele realmente tinha”, disse Kim Sang-woo, um ex-político do Partido Democrata. Congresso Sul-Coreano para Novas Políticas, de tendência esquerdista, e agora membro do conselho da Fundação para a Paz Kim Dae-jung.

“A oposição tem abusado da sua posição legislativa para forçar a aprovação de projetos de lei que Yoon acredita serem contrários ao interesse nacional, para exigir investigações legais sobre a sua esposa e uma série de moções de impeachment contra membros seniores do seu governo”, disse ele à DW.

A oposição conseguiu tomar essas medidas, uma vez que goza de uma maioria na Câmara depois de emergir triunfante nas eleições intercalares no início deste ano, deixando Yoon em grande parte impotente a meio da sua administração de um mandato.

Poucas horas antes do anúncio de Yoon, um editorial no Horário da Coreia afirmou que o Partido Democrata estava “explorando sua maioria parlamentar para promover sua agenda”, acusando-o de “transformar em armas moções de impeachment contra funcionários importantes e manipular deliberações orçamentárias para minar ministros de gabinete, chefes de agências estatais e outras figuras-chave consideradas em discorda do partido.”

Quatro impeachments foram agendados para quarta-feira, incluindo um contra um oficial que investiga Moon Jae-in, o ex-presidente e chefe do partido de oposição.

Coreia do Sul: tentativa de calma após a emboscada da lei marcial de Yoon Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Erro de cálculo de Yoon

O Partido do Poder Popular de Yoon também ficou irritado quando o Partido Democrata alavancou a sua maioria para forçar cortes totalizando 67,8 mil milhões de won (45,7 milhões de euros) no orçamento da defesa.

Ao declarar a lei marcial, Yoon disse que ela “visava erradicar as forças pró-Norte-Coreanas” do país. dentro da oposiçãosem fornecer evidências ou detalhes.

A medida remetia aos líderes homens fortes da Coreia do Sul no final da década de 1980, que levantariam o ameaça do Norte quando procuram controlar dissidentes e opositores políticos.

Mais especificamente, os cortes foram destinados a operações de recolha de informações críticas para detectar e investigar ameaças à segurança nacional e corrupção.

Vários políticos do Partido Democrata foram alvo de recentes investigações de corrupção e outras investigações, incluindo o líder do partido Lee Jae-myung, que foi condenado em meados de Novembro a um ano de prisão, com suspensão de dois anos, por violar as leis eleitorais. Ele recorreu da sentença.

Contudo, sejam quais forem as frustrações de Yoon, os analistas dizem que ele jogou mal a sua mão e enfraqueceu a sua própria posição.

“A declaração de lei marcial de Yoon parecia ser tanto um exagero legal quanto um erro de cálculo político, arriscando desnecessariamente a economia e a segurança da Coreia do Sul”, disse Leif-Eric Easley, professor de estudos internacionais na Ewha Womans University, em Seul.

“Com um apoio público extremamente baixo e sem um forte apoio dentro do seu próprio partido e administração, o presidente deveria saber o quão difícil seria implementar o seu decreto noturno”, disse ele à DW.

O índice de aprovação de Yoon estava em torno de apenas 19% antes de terça-feira Imagem: Gabinete Presidencial da Coreia do Sul/AP/dpa/aliança de imagens

“Ele parecia um político sitiado, fazendo um movimento desesperado contra os escândalos crescentes, a obstrução institucional e os pedidos de impeachment, que agora provavelmente se intensificarão”.

Yoon fez a coisa certa ao rescindir a declaração da lei marcial imediatamente após ela ter sido derrotada em uma votação na assembleia, acrescentou Easley, pois isso “reduziu a probabilidade de violência ou de uma crise constitucional”.

Coreia do Sul enfrenta instabilidade política

No entanto, Coréia do Sul deverá enfrentar um período de instabilidade à medida que o impasse entre o executivo e o legislativo continua.

“Quando foi eleito, Yoon tinha 26 anos de experiência como procurador, mas absolutamente nenhuma formação política e nenhuma ideia de como governar um país”, disse Kim.

Manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Nacional depois que Yoon declarou a lei marcial Imagem: Kim Soo-hyeon/REUTERS

A oposição apelou à demissão imediata de Yoon, enquanto a capital, Seul, se prepara para mais manifestações.

“As pessoas votaram nele porque não era um político estabelecido, ele disse que não tinha lealdade aos antecessores políticos e que era independente”, acrescentou.

“A situação é perigosa”, disse Kim. “As pessoas ouviram o termo ‘lei marcial’ e imediatamente voltaram à sua mente imagens traumáticas dos anos sob as ditaduras militares. Se as pessoas ficarem demasiado emotivas, então há perigo.”

Editado por: Wesley Rahn

Escrito usando material da Associated Press