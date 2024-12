O turismo no Laos sofrerá após o envenenamento por álcool contrabandeado? – DW – 12/12/2024

O recente mortes de seis viajantes pelo envenenamento por metanol no Laos destacou a questão do álcool clandestino nos pontos turísticos do Sudeste Asiático.

As vítimas, da Austrália, do Reino Unido, da Dinamarca e dos EUA, e com idades entre os 19 e os 28 anos, estavam hospedadas num albergue na popular cidade turística de Vang Vieng em Novembro.

Os seis teriam consumido doses gratuitas de vodca no Nana’s Backpackers Hostel, o que não é incomum em albergues de festas no Sudeste Asiático. O gerente do albergue negou qualquer irregularidade, mas ele e sete funcionários foram presos e estão sendo investigados.

Vários outros reclamaram de não estar bem desde então, mas nenhuma outra morte ocorreu em conexão com o incidente.

A Dra. Chenery Ann Lim, gerente de projeto da iniciativa de envenenamento por metanol de Médicos sem Fronteiras (MSF), alertou que as mortes no Laos são apenas a “ponta do iceberg” em uma entrevista à mídia australiana em novembro.

“Não ouvimos muito sobre o que realmente está acontecendo no terreno… muitas das (pessoas) que consomem (as bebidas) não são turistas, mas também a população local”, disse ela.

Desde então, o governo do Laos proibiu a venda e o consumo das marcas de bebidas alcoólicas Tiger Vodka e Tiger Whisky.

A reputação do turismo no Laos sofre um golpe

O Laos é um dos países mais pobres do Sudeste Asiático e a sua economia está em dificuldades. O país tem uma dívida externa de US$ 13,8 bilhões de dólares, equivalente a 108% do PIB do país.

O Laos depende fortemente da agricultura e da indústria, estimando-se que 85% da população esteja empregada na agricultura.

Mas o país espera que o turismo possa proporcionar uma tábua de salvação económica.

O Laos já recebeu 5 milhões de visitantes em 2024, gerando mil milhões de dólares em receitas e superando as previsões iniciais.

O primeiro-ministro do Laos, Sonexay Siphandone, atribuiu o aumento das chegadas à nova ligação ferroviária Laos-China, que liga a pontos turísticos como Vang Vieng e Luang Prabang.

No entanto, David Ormsby, consultor de turismo, disse à DW que o Laos precisa de aumentar as suas capacidades estruturais para fazer face à procura crescente.

“O foco na melhoria dos serviços e da infraestrutura seria um passo na direção certa”, disse ele à DW.

“O aumento do turismo de massa pode aumentar a pressão sobre as infra-estruturas e tem o potencial de danificar a beleza natural e cultural que procura mostrar”, acrescentou.

Não se espera que mochileiros fiquem longe

O mortes recentes só contribuem para o passado conturbado de Vang Vieng, depois de 27 turistas terem morrido por afogamento enquanto praticavam bóia-cross no rio Nam Song em 2011.

“Isso pode ter um impacto de curto prazo no mercado de mochileiros. O Laos precisa provar que isso não pode acontecer novamente para reconstruir a confiança. as festas serão vistas com muita cautela”, disse à DW Gary Bowerman, analista de turismo baseado em Kuala Lumpur.

“De forma mais ampla, isto deveria preocupar os governos de todo o Sudeste Asiático, uma vez que as bebidas alcoólicas falsificadas são generalizadas e os viajantes farão mais perguntas do que antes sobre a origem das suas bebidas”, acrescentou.

Envenenamento por metanol no Sudeste Asiático

Segundo MSF, o envenenamento por metanol é mais comum no Sudeste Asiático do que em qualquer outro lugar do mundo.

As estatísticas mostram que os surtos de metanol são comuns no Camboja, nas Filipinas e no Vietname. Mas a Indonésia lidera a maioria dos incidentes relacionados com o metanol.

O professor Ady Wirawan, do Departamento de Saúde Pública e Medicina Preventiva da Universidade Udayana de Bali, na Indonésia, disse à DW que o envenenamento por metanol é um “problema sério no Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia, onde representa riscos significativos para a saúde, sociais e económicos”. “

“Este problema é mais prevalente em mercados de álcool não regulamentados, onde o metanol é por vezes adicionado intencionalmente ou contamina as bebidas durante uma produção insegura ou de qualidade inferior. Tanto os habitantes locais como os turistas estão em risco, especialmente quando consomem álcool barato ou caseiro”, acrescentou.

O metanol é semelhante ao etanol, o produto químico que torna uma bebida alcoólica. Os contrabandistas ilegais adicionam metanol porque é uma alternativa mais barata.

Mas o seu consumo pode ser mortal para os seres humanos, com taxas de mortalidade entre 20-40%, dependendo do nível de concentração.

Na Indonésia, de maioria muçulmana, há preocupações de que as suas rigorosas leis sobre o álcool possam levar as pessoas a comprar e consumir bebidas baratas e não regulamentadas.

A idade legal para beber na Indonésia é 21 anos, mas o consumo público é proibido em muitos lugares. Há também um alto imposto de importação sobre o álcool, que normalmente está disponível apenas em destinos turísticos, incluindo Bali e Jacarta.

“Na Indonésia, o uso de metanol em bebidas é proibido e existem regulamentos em vigor para produtores licenciados de álcool para garantir a segurança e a qualidade. No entanto, fazer cumprir estes regulamentos é um desafio devido ao mercado informal generalizado e aos recursos limitados de monitorização”, disse o professor Ady.

“Em Bali, os esforços para resolver esta questão incluíram inspecções regulares de bares e restaurantes para evitar a venda de álcool contaminado, campanhas de sensibilização pública aconselhando turistas e habitantes locais a evitarem álcool não regulamentado, equipando os hospitais com antídotos como o etanol para tratar o envenenamento por metanol, bem como como treinar prestadores de cuidados de saúde para responder de forma eficaz”, acrescentou.

Editado por: Wesley Rahn