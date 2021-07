Obras em subestação de água estão em fase de conclusão na Sobral

As obras da nova subestação e de contenção da margem do Rio Acre na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Sobral está em fase de conclusão. O serviço está custando, respectivamente, R$ 3,1 milhões e R$ 2,9 milhões, e incluem serviços de drenagem e construção de canal para desviar a água do tanque de decantação, para que possa ser realizada a limpeza e manutenção da única célula do tanque da captação.

O acesso está sendo feito com apoio do Deracre.

“A obra de contenção foi realizada com estacas cravadas a mais de 20 metros de profundidade, para conter o avanço do movimento de terra. Em breve iremos inaugurar a nova subestação da ETA 2, na capital. Esta semana estamos finalizando a pista de acesso”, disse o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.