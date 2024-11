OCA Móvel leva cidadania a Tarauacá no Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural

Ludymila Maia



A Organização em Centros de Atendimento (OCA) Móvel marcou presença, nesta semana, em Tarauacá por meio de sua unidade móvel, durante a segunda fase do Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural. A ação, realizada em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), foi um marco na promoção da cidadania e no acesso a serviços essenciais.

Durante três dias de trabalho, a OCA Móvel ofereceu mais de 80 tipos de serviços, como emissão de documentos pessoais, acesso e criação da conta gov.br, orientações trabalhistas e muito mais. A iniciativa alcançou mais de 600 atendimentos realizados, proporcionando dignidade e inclusão social para trabalhadores e trabalhadoras rurais da região.

A diretora da OCA, Fran Brito, destacou a importância de ações como essa para transformar realidades. “Estamos aqui para garantir que cada cidadão, independentemente de onde more, tenha acesso aos direitos básicos. A OCA Móvel é a ponte entre as comunidades mais distantes e os serviços públicos, reafirmando nosso compromisso com uma gestão humanizada e eficiente”, afirmou Fran.

Para Janaína Rodrigues, supervisora ​​da OCA Móvel, o mutirão é mais do que uma prestação de serviços: é um momento de acolhimento e de aproximação com as necessidades da população. “Sair da capital e vir até essas comunidades é uma forma de mostrar que o Estado está presente e atento às demandas do cidadão. Ver a alegria no rosto de quem sai daqui com um problema resolvido é o que nos motiva”, disse emocionada.

Entre as muitas histórias que surgiram durante o mutirão, a moradora do seringal Esperança, Jaqueline Muniz, emocionou a equipe. “Eu nunca imaginei que pudesse realizar tantos atendimentos tão rápido. Antes, eu teria que ir até Rio Branco, gastar tempo e dinheiro. Hoje, saio daqui com tudo resolvido e um peso a menos no coração. Fui tratada com tanto respeito que nem parecia um serviço público”, contou ela, agradecida.

A próxima parada do mutirão será no município de Porto Walter, onde a OCA Móvel continuará seu compromisso de levar cidadania às regiões mais afastadas do Acre. A expectativa é de mais três dias intensos de atendimentos, fortalecendo laços e garantindo que nenhuma cidade ou cidadão fique para trás.

