OCA Móvel realiza mais de 900 atendimentos em Manoel Urbano durante o Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural

Samuel Bryan



A Associação dos Municípios do Acre (Amac) realizou na manhã desta sexta-feira, 8, o 1° Evento de Acolhimento aos Prefeitos Eleitos e Reeleitos para o mandato 2025-2028. A programação foi realizada no auditório do Sebrae, em Rio Branco, e reuniu representantes de importantes instituições, como o governo do Estado, o Tribunal de Contas (TCE-AC), a Caixa Econômica Federal (CEF) e o próprio Sebrae-AC.

A cerimônia contou com a presença de Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco e presidente da Amac; do assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Maurilio Pedrosa; da conselheira Naluh Gouveia, diretora da Escola de Contas do TCE-AC; e do secretário da Casa Civil do Acre, Jonathan Donadoni, além da maioria dos 22 prefeitos eleitos e reeleitos do Acre.

O prefeito Tião Bocalom, reeleito para o cargo, destacou a importância do encontro. Ao reunir novos gestores e veteranos para discutir os desafios e avanços necessários para a próxima gestão, o evento se propõe a fortalecer o diálogo com diversas instituições e aprimorar a cooperação entre os municípios.

“Assumo a função de coordenador deste grupo de prefeitos com muito orgulho. Este evento é uma grande oportunidade para acolher os gestores da próxima gestão, orientando-os para que possamos todos juntos garantir um bom desempenho, visando ao desenvolvimento de nosso estado”, destacou.

O prefeito ressaltou a necessidade de avanços significativos e a importância de implementar políticas públicas que ajudem a desenvolver os municípios de forma integrada: “Queremos agora, com o governo do Estado e todas as prefeituras, unir forças para criar caminhos que assegurem segurança jurídica aos empreendedores que desejam investir aqui, gerando emprego e renda para o nosso povo”.

O evento apresentou uma extensa programação, voltada ao aprimoramento da gestão pública municipal. Entre os temas abordados, o TCE-AC trouxe orientações sobre o controle externo e a importância da fiscalização como ferramenta de melhoria na administração pública. Representantes da CEF e do Sebrae também compartilharam estratégias para fomentar o empreendedorismo nos municípios, reforçando o potencial de cada cidade acreana.

Parceria com o governo do Acre como prioridade

O secretário Jonathan Donadoni enfatizou que o governo do Estado mantém como prioridade o apoio às prefeituras de todos os municípios.

“O governador sempre acreditou que o trabalho em parceria com as prefeituras é o que traz os melhores resultados para a população”, afirmou. Donadoni também reforçou que o governo estadual busca proporcionar segurança jurídica e condições favoráveis para que novos investimentos cheguem ao Acre, gerando empregos e renda para as comunidades locais.

A Amac e o governo do Acre reiteraram o compromisso de oferecer apoio contínuo para que as administrações municipais possam avançar em suas pautas e trazer mais desenvolvimento para o estado.

A programação do evento de acolhimento incluiu ainda palestras sobre captação de recursos e gestão de projetos, abordagens sobre o papel do TCE na fiscalização dos recursos públicos e discussões sobre o empreendedorismo municipal, promovidas pelo Sebrae. Além disso, o evento contou com a participação do economista Vlademir Azevedo, que trouxe reflexões sobre a importância de uma gestão pública eficiente para o desenvolvimento de cidades inteligentes.

Visualizações: 14