ONU convocará cúpula sobre solução de dois Estados – DW – 04/12/2024

Com uma grande atuação do atacante holandês Memphis Depay, o Corinthians derrotou o Bahia por 3 a 0, na noite desta terça-feira (3) em Itaquera, para ficar muito perto de garantir uma vaga na fase prévia da próxima edição da Copa Libertadores da América.

Graças aos três pontos somados dentro de casa, o Timão agora ocupa a 7ª posição da classificação com 53 pontos. Já o Bahia, que também tenta se garantir na fase prévia da competição continental, acabou ficando na 8ª colocação com 50 pontos.

Apoiado por sua fiel torcida, o Corinthians não demorou a abrir o placar em Itaquera. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo o peruano André Carrillo roubou a bola no meio de campo e tocou para Yuri Alberto, que lançou Memphis Depay em profundidade. O holandês avançou pela direita e bateu cruzado. A bola acabou desviando em um defensor do Bahia e encobriu o goleiro Marcos Felipe.

Aos 48 minutos o trio do Timão voltou a funcionar. Desta vez com Depay recuperando a bola e tocando para Carillo, que acionou Yuri Alberto na ponta direita. Com liberdade, o centroavante avançou e bateu colocado para ampliar o placar.

Mas o melhor ficou para a etapa final, quando o holandês Memphis Depay acertou uma bela cobrança de falta para superar o goleiro Adriel (que substituiu Marcos Felipe ainda no primeiro tempo) e dar números finais ao marcador aos 15 minutos.