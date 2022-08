Operação cumpre mais de 90 mandados judiciais contra crime organizado em 7 cidades do AC

A segunda fase da operação “Checklist” está cumprindo, neste sábado (20), 92 mandados judiciais contra o crime organizando em sete cidades do Acre. As ações são coordenadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar.