Fortes ventos fazem avião arremeter em aeroporto no AC e causa pânico em passageiros: ‘achei que ia morrer’

Ao g1, a Latam Airlines Brasil confirmou que, devido às condições meteorológicas no aeroporto de Rio Branco, a aeronave do voo LA3678 (São Paulo/Guarulhos – Rio Branco) arremeteu, e após um período de sobrevoo, pousou em total segurança às 10h59.

Conforme passageiros, após subir de novo, o avião ficou cerca de 25 minutos sobrevoando o aeroporto aguardando autorização e uma nova oportunidade para tentar pousar. O voo tinha saído do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Rio Branco.

A previsão era do avião chegar às 10h05 na capital acreana. A empresária Fabrícia Góes estava no voo e conversou com o g1 sobre a situação. Segundo ela, o voo atrasou meia hora para sair de São Paulo e teve bastante turbulência até Rio Branco. A empresária recorda que o vento estava muito forte quando desceu da aeronave.

“Quando chegou perto do chão, começou a rodar para um lado, para o outro, as pessoas começaram a gritar dentro do avião. A gente viu que estava balançado quando subiu de novo. Uma mulher vomitou tanto, passou mal e a família dela teve que descer com ela. Tinha gente chorando, e quando ele pousou o pessoal bateu palmas. Tive medo da morte, achei que ia morrer. Não dá nem para descrever”, contou.