No primeiro ano de pandemia, comércio empregou 1,7 mil pessoas a mais no Acre

Em 2019, o número de pessoas trabalhando no comércio acreano era de 18.002. Já em 2020, o segmento ocupou 19.762 pessoas no estado acreano – aumento de 10% de empregados.

Nº de pessoas ocupadas no comércio no Acre cresceu entre 2019 e 2020

O setor varejista foi o que teve maior aumento de vagas: mais de 1,6 mil pessoas foram empregadas neste setor entre 2019 e 2020 no estado. Inclusive, é o segmento mais predominante do estado.

No comércio de veículos, peças e motocicletas, houve um acréscimo de 128 pessoas e o comércio por atacado também teve um crescimento de 61 vagas no período avaliado. A nível nacional, o comércio teve queda recorde de 4% nos postos de trabalho em 2020, conforme o IBGE.

No Acre, o governo determinou o fechamento de shoppings, bares, restaurantes, lanchonetes, cinemas, feiras, sorveterias, boates e diversos outros estabelecimentos do estado no dia 20 de março. A medida, divulgada em uma edição extra do Diário Oficial do Acre (DOE), foi tomada como prevenção ao novo coronavírus.