Oposição sul-coreana apresenta projeto de impeachment de Yoon – DW – 04/12/2024

Seis partidos da oposição em Coréia do Sul apresentou na quarta-feira um projeto de impeachment Presidente Yoon Suk Yeol após a tentativa deste último de impor a lei marcial ao país.

O Presidente Yoon declarou a lei marcial num discurso televisivo na noite de terça-feira, acusando forças “anti-Estado” de impedirem o seu governo e de simpatizarem com Coréia do Norte.

Mas ele recuou poucas horas depois, depois que os legisladores da oposição lutaram fisicamente contra policiais e soldados para entrar na Assembleia Nacional e votar por unanimidade uma moção para derrubá-lo.

A lei marcial foi formalmente suspensa por volta das 4h30, durante uma reunião do Gabinete, mas, quando o dia amanheceu, numa manhã fria e ensolarada de quarta-feira em Seul, já cresciam os apelos para que Yoon renunciasse.

O que a oposição disse?

“Apresentamos uma moção de impeachment preparada com urgência”, disseram representantes de seis partidos da oposição, incluindo o principal Partido Democrata, em entrevista coletiva ao vivo. Eles acrescentaram que a votação poderia ocorrer já na sexta-feira.

O Partido Democrata também disse que pretende apresentar “acusações de insurreição” contra Yoon, seus ministros e “principais figuras militares e policiais envolvidas, como o comandante da lei marcial e o chefe de polícia”.

O líder do Partido do Poder Popular (PPP) de Yoon pediu que ele fosse expulso da organização e que o ministro da defesa e todo o gabinete renunciassem.

De acordo com funcionários da Assembleia Nacional, 18 membros do PPP no poder estavam entre os 190 legisladores que votaram na votação da meia-noite para reverter a ordem da lei marcial.

Yoon ainda não deu qualquer resposta pública, mas, de acordo com o jornal local Chosun Ilbo, citando fontes próximas do PPP, altos conselheiros presidenciais e secretários ofereceram-se para renunciar em massa.

Houve alguma reação do exterior?

Em outro lugar, Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken saudou a decisão de Yoon de rescindir a ordem da lei marcial, dizendo esperar que “as divergências políticas sejam resolvidas pacificamente e de acordo com o estado de direito”.

Cerca de 30 mil soldados dos EUA estão estacionados na Coreia do Sul para ajudar a proteger contra qualquer ameaça da Coreia do Norte, que possui armas nucleares, com quem o Sul ainda está tecnicamente em guerra.

A agência de notícias sul-coreana YONHAP informou na quarta-feira que Seul e Washington adiaram as negociações de defesa e os exercícios militares conjuntos programados para esta semana.

sueco O primeiro-ministro Ulf Kristersson também adiou uma visita planeada à Coreia do Sul, segundo a YONHAP, citando fontes diplomáticas.

Como os mercados reagiram?

Entretanto, o Ministério das Finanças sul-coreano lutava para conter os danos económicos causados ​​pelo drama político da noite para o dia, que viu o won despencar temporariamente para o mínimo de dois anos face ao dólar.

“Todos os mercados financeiros, de câmbio e de ações funcionarão normalmente”, insistiu o governo em um comunicado depois que o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, e o governador do Banco da Coreia, Rhee Chang-yong, mantiveram conversações de emergência durante a noite.

“Injetaremos liquidez ilimitada em ações, títulos, no mercado monetário de curto prazo, bem como no mercado cambial, até que estejam totalmente normalizados”, continuou o comunicado.

O regulador financeiro da Coreia do Sul acrescentou que tinha um fundo de estabilização do mercado de ações no valor de dez biliões de won (7 mil milhões de dólares) pronto a qualquer momento.

Os militares enfrentarão alguma consequência?

De regresso à Assembleia Nacional, o secretário-geral do parlamento proibiu a entrada de forças militares e policiais na instituição e prometeu que as tropas serão responsabilizadas “legalmente” por quaisquer “danos físicos e actos ilegais” praticados durante as seis horas de lei marcial. .

De acordo com a emissora sul-coreana MBC, ele disse que cerca de 230 soldados armados entraram nas instalações da Assembleia Nacional através de pelo menos 24 helicópteros.

