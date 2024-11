Orçamento de ajuda do Reino Unido ao Sudão deverá duplicar devido ao receio de fome | Desenvolvimento global

Mark Townsend



Os ministros anunciaram uma duplicação da ajuda aos Sudão em resposta à crescente preocupação de que o país esteja a caminhar para uma fome pior do que a testemunhada na Etiópia há 40 anos.

Foi acordada assistência no valor de 113 milhões de libras para o estado devastado pela guerra e os países vizinhos, em meio a temores de que o número de mortos por fome no Sudão possa, em última análise, exceder o Fome na Etiópia que, segundo estimativas da ONU, causou um milhão de mortes entre 1983 e 1985. Um desastre guerra civil entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares viu a fome ser repetidamente utilizada como arma, com entregas de ajuda bloqueadas por ambos os lados.

O pacote de 113 milhões de libras significa que o Sudão estará entre os maiores beneficiários da ajuda externa bilateral do Reino Unido. Reflete o seu estatuto não só como pior crise humanitária no mundo – mas que está a tornar-se uma catástrofe humanitária de proporções históricas. O Sudão receberá aproximadamente o mesmo que o Afeganistão recebeu no ano passado, embora os críticos apontem que o montante ainda é menos de metade do que o Reino Unido deu à Ucrânia. Amanhã o Reino Unido irá apresentar um projecto de resolução do Conselho de Segurança da ONU apelando à protecção dos civis e à passagem irrestrita de ajuda no Sudão.

Durante uma visita ao Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, o secretário dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, instará as Forças Armadas Sudanesas (SAF) a manterem aberta indefinidamente a crítica passagem da fronteira de Adré com o Chade e a removerem as restrições que reduziram a quantidade de ajuda que passa. através.

“Não podemos entregar ajuda sem acesso. A fome não deve ser usada como arma de guerra e só poderemos acabar com esta fome se todas as passagens e rotas fronteiriças estiverem abertas, acessíveis e seguras”, afirmou Lammy. As autoridades britânicas esperam que o aumento da ajuda apoie mais de um milhão de pessoas afectadas pelo conflito catastrófico no Sudão.

Contudo, o alarme intensifica-se devido às ramificações dos combates em curso no estado de el-Gezira, o centro agrícola do Sudão, que poderá limitar drasticamente o fornecimento de alimentos.

Se não se concretizarem melhorias significativas para aumentar o fornecimento de alimentos e ajuda humanitária, as autoridades temem que o número de mortos no Sudão possa acabar por atingir os milhões.

Na sexta-feira um estudar constatou que o número de mortos na guerra civil do Sudão já é muito maior do que o relatado anteriormente. Das mais de 61 mil pessoas que morreram em Cartum, os investigadores descobriram que apenas 26 mil foram mortas através da violência, sendo a principal causa de morte em todo o Sudão identificada como doenças evitáveis ​​e fome.

Também surgiram evidências na semana passada de que centenas de pessoas podem ter morrido num surto de cólera na cidade sitiada de al-Hilaliya, no estado de el-Gezira. A RSF cercou a cidade no mês passado, onde vivem dezenas de milhares de moradores locais e pessoas deslocadas.

Apesar da escala da crise que o Sudão enfrenta, as agências da ONU recentemente reiterado a necessidade urgente de financiamento adicional. Actualmente, o apelo humanitário da ONU para o Sudão, no valor de 2,14 mil milhões de libras, só é financiado em 57%, o que coloca “desafios significativos” à sustentação dos esforços de ajuda necessários. Mais de 500 mil pessoas em Darfur, no oeste do Sudão, estão em condições de fome que provavelmente se espalhará. Em todo o país, 25 milhões dependem de ajuda.