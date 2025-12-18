ACRE
Orquestra de Câmara da Ufac apresenta-se no campus-sede — Universidade Federal do Acre
A Orquestra de Câmara da Ufac realizou, nesta quarta-feira, 17, uma apresentação musical no auditório do E-Amazônia, no campus-sede. Sob a coordenação e regência do professor Romualdo Medeiros, o concerto integrou a programação cultural da instituição e evidenciou a importância da música instrumental na formação artística, cultural e acadêmica da comunidade universitária.
A reitora Guida Aquino ressaltou a relevância da iniciativa. “Fico encantada. A cultura e a arte são fundamentais para a nossa universidade.” Durante o evento, o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, destacou o papel social da arte. “Sem arte, sem cultura e sem música, a sociedade sofre mais. A arte, a cultura e a música são direitos humanos.”
Também compôs o dispositivo de honra a professora Lya Januária Vasconcelos.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
ACRE
Ufac entrega equipamentos ao Centro de Referência Paralímpico — Universidade Federal do Acre
A Ufac, a Associação Paradesportiva Acreana (APA) e a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer realizaram, nessa quarta-feira, 17, a entrega dos equipamentos de halterofilismo e musculação no Centro de Referência Paralímpico, localizado no bloco de Educação Física, campus-sede. A iniciativa fortalece as ações voltadas ao esporte paraolímpico e amplia as condições de treinamento e preparação dos atletas atendidos pelo centro, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e a inclusão de pessoas com deficiência.
Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, com o objetivo de fortalecer a preparação esportiva e garantir melhores condições de treino aos atletas do Centro de Referência Paralímpico da Ufac.
Durante a solenidade, a reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a importância da atuação conjunta entre as instituições. “Sozinho não fazemos nada, mas juntos somos mais fortes. É por isso que esse centro está dando certo.”
A presidente da APA, Rakel Thompson Abud, relembrou a trajetória de construção do projeto. “Estamos dentro da Ufac realizando esse trabalho há muitos anos e hoje vemos esse resultado, que é o Centro de Referência Paralímpico.”
O coordenador do centro e do curso de Educação Física, Jader Bezerra, ressaltou o compromisso das instituições envolvidas. “Este momento é de agradecimento. Tudo o que fizemos é em prol dessa comunidade. Agradeço a todas as instituições envolvidas e reforço que estaremos sempre aqui para receber os atletas com a melhor estrutura possível.”
O atleta paralímpico Mazinho Silva, representando os demais atletas, agradeceu o apoio recebido. “Hoje é um momento de gratidão a todos os envolvidos. Precisamos avançar cada vez mais e somos muito gratos por tudo o que está sendo feito.”
A vice-governadora do Estado do Acre, Mailza Assis da Silva, também destacou o trabalho desenvolvido no centro e o talento dos atletas. “Estou reconhecendo o excelente trabalho de toda a equipe, mas, acima de tudo, o talento de cada um de nossos atletas.”
Já o assessor do deputado estadual Eduardo Ribeiro, Jeferson Barroso, enfatizou a finalidade social da emenda. “O deputado Eduardo fica muito feliz em ver que o recurso está sendo bem gerenciado, garantindo direitos, igualdade e representatividade.”
Também compuseram o dispositivo de honra a pró-reitora de Inovação, Almecina Balbino, e um dos coordenadores do Centro de Referência Paralímpico, Antônio Clodoaldo Melo de Castro.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
ACRE
Defesa de Memorial Acadêmico – Professora Titular
Banca Examinadora:
Prof. Dr. Sérgio Brazil Júnior – UFAC (Presidente)
Profa. Dra. Anna Paula de Avelar Brito Lima – UFRPE (Membro)
Profa. Dra. Leila Márcia Ghedin – IFRR (Membro)
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie – UFMT (Membro)
22 de dezembro de 2025, às 15h (hora local)
Auditório do Bloco da Pós-Graduação – Térreo
ACRE
Semana acadêmica de Nutrição debate segurança alimentar no Brasil — Universidade Federal do Acre
O curso de Nutrição da Ufac realizou, nesta quarta-feira, 17, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a abertura de sua 7ª Semana Acadêmica. Com o tema “Desafios Além do Mapa da Fome”, o evento propõe reflexões sobre o papel da nutrição, das políticas públicas e da segurança alimentar no Brasil atual. A cerimônia reuniu autoridades universitárias, docentes, estudantes e representantes da comunidade externa.
A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou o papel da extensão universitária na formação acadêmica e afirmou que o evento cumpre uma missão social da universidade e fortalece o diálogo com a sociedade. “Essa é a extensão sendo exercida: estudantes, professores, convidados e a comunidade reunidos nesse espaço de construção coletiva.”
Segundo ela, mesmo com a retirada do Brasil do Mapa da Fome, o país ainda enfrenta enormes desafios relacionados à insegurança alimentar. “Não significa que os problemas estão resolvidos”, disse. “Precisamos debater e encaminhar propostas. A universidade tem esse papel.”
Guida também reforçou ações institucionais voltadas para a permanência estudantil, como o fornecimento gratuito de refeições no Restaurante Universitário para estudantes em situação de vulnerabilidade e indígenas, inclusive os que vêm do interior. Ela citou ainda investimentos nas quadras esportivas, viabilizados por emendas parlamentares, e afirmou que todos os projetos da atual gestão foram executados com transparência e responsabilidade. “A universidade tem credibilidade. As obras entregues são resultado do nosso compromisso com a comunidade acadêmica.”
A coordenadora da semana acadêmica, professora Flávia Dias, ressaltou que o evento foi construído de forma coletiva, com o objetivo de provocar o pensamento crítico e fortalecer o papel social da universidade. Ao justificar a escolha do tema, ela explicou que a proposta é refletir sobre os impactos da fome e da má nutrição nos diversos contextos sociais e ambientais, especialmente na região Norte. “Mesmo com o Brasil fora do Mapa da Fome, precisamos discutir as desigualdades e os desafios que persistem, principalmente em territórios como o Acre.”
Para a coordenadora, a programação da semana contempla palestras, mesas-redondas, minicursos e oficinas, além de apresentações científicas. “É um espaço que articula ciência, prática profissional e compromisso social. Queremos que os estudantes tenham contato com a realidade, desenvolvam empatia e compreendam os determinantes da segurança alimentar e nutricional”, pontuou.
Também participaram da abertura o vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o vice-diretor do CCSD, José Reinaldo de Azevedo; a coordenadora do curso de Nutrição, Danila Torres; e a presidente do Centro Acadêmico de Nutrição, Erica de Paiva.
