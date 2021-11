Os 10 melhores cassinos online do Brasil

Os cassinos online já se tornaram uma tendência entre os apostadores. Antes de iniciar seus jogos em uma dessas plataformas, é importante conhecer um pouco sobre seu funcionamento e quais as melhores opções disponíveis na internet.

Para começar suas apostas, um jogador deve buscar por cassinos confiáveis, seguros e que ofereçam as melhores promoções. Um ponto essencial na busca por jogos online é optar por sites que forneçam atendimento ao cliente. O recurso evita aborrecimentos decorrentes de dúvidas ao utilizar a plataforma online, além de ser o mecanismo mais indicado na resolução de problemas com suas apostas. Um cassino que não permite o contato com o usuário demonstra não ser muito confiável.

Os sites de apostas permitem uma grande variedade de jogos e seu uso não representa o descumprimento de leis, sendo essas plataformas legalizadas. Cada um desses sites possui determinados tipos de jogos, recompensas e bônus. O ideal é descobrir qual deles é o mais indicado para o que o jogador está buscando. Os cassinos online também oferecem formas de pagamento distintas. A procura pelo site mais adequado aos seus objetivos pode ser um pouco cansativa, mas vale a pena. Ela garante que o apostador descarte as ofertas duvidosas, que levam a sites enganosos.

Ao buscar por cassinos online, não esqueça de considerar a vantagem da casa sobre qualquer vitória. Isso significa que caso um slot tenha um percentual de 95% de retorno do jogador (chamado de RTP), a margem da casa nessa situação é de 5%. Entender sobre a vantagem da casa evita que o jogador perca todo o seu dinheiro. Vale destacar que cada jogo possui um valor diferente de vantagem da casa. Em um caça-níquel, por exemplo, o valor pode chegar a 10%, enquanto que no Blackjack a vantagem da casa pode ficar por volta de 2%. A dica para não gastar todo o seu dinheiro nos jogos e se arrepender depois, é fazer sessões curtas de apostas, não insistindo ao perceber que está perdendo em sequência. Também é válido pesquisar a respeito do tempo que o cassino leva para pagar ao vencedor, a fim de não ficar esperando um longo período até receber seu prêmio.

Para facilitar sua busca pelo cassino ideal, listamos os 10 melhores com ofertas de bônus. Na décima posição, está o Betway Casino Brasil, permitindo até R$4.000,00 em bônus. A plataforma oferece criptografia SSL, com jogos instantâneos e em versão móvel. O site é constantemente auditado pela eCogra e o pagamento aos vencedores é realizado em até 5 dias. O nono lugar da lista pertence ao LeoVegas Casino Brasil. A plataforma conta com pacote de até R$8.000,00 e diversos bônus de rodadas grátis. O suporte aos usuários permanece online e aberto 24 horas. LeoVegas tem design amigável para celular e oferece meios de pagamento brasileiros, pagando os apostadores em até 24 horas.

Em 8º está o Royal Panda Casino Brasil, com bônus de boas-vindas de 100% até R$5.000,00. Entre as vantagens está a otimização do aplicativo para celular e prazo de retirada de e-wallets de 0 a 1 hora. A empresa possui fornecedores de software de primeira linha e os pagamentos são realizados em até 5 dias. O 7º lugar é ocupado pelo Vera & John Casino Brasil. São R$300 em bônus e 50 free spins todas as terças e quintas. O suporte do site fica disponível em todos os dias da semana e o aplicativo é otimizado para celular. Os provedores de jogos do Vera & John são de alto nível e os pagamentos acontecem em até 24 horas.

Betsson Casino Brasil é a sexta opção em jogos online, contando com bônus de 100% até R$600. A plataforma também é otimizada para celular, sendo a única da lista com slots de vídeo Betsson Classic. O site realiza o pagamento em até 5 dias. A quinta posição pertence ao 22Bet Casino Brasil. O site de apostas dispõe de R$1.500,00 de bônus e rodadas grátis diariamente. O suporte aos usuários funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Os apostadores dispõem de vários modos de retirada e a plataforma conta com design amigável para celular. O pagamento é feito em até 24 horas.

O quarto melhor cassino é o Betmotion Brasil. O site permite bônus de R$5, sem precisar de depósito. As apostas são ao vivo, seja em esportes ou no cassino. Conta ainda com formas de pagamento brasileiras, como o Pix e o tempo de pagamento não excede as 24 horas. A terceira colocação fica para o Efbet365 que dobra o valor do primeiro depósito do jogador. A plataforma é otimizada para celular, oferece retirada ilimitada e realiza os pagamentos em até 7 dias.

O vice líder da lista é o Betwarrior Casino Brasil. São bônus de 200% chegando a até R$ 2.000,00. Os prazos de retirada são de 24 horas, sendo que a plataforma é a casa dos principais fornecedores de software. Betwarrior também possui design amigável para celulares. O tempo de espera pelo pagamento não ultrapassa as 24 horas. Ocupando o primeiro lugar entre os melhores cassinos online está o Brazino777. O site permite bônus de até R$4.000,00 e 120 rodadas grátis. As apostas e jogos acontecem ao vivo, inclusive com a possibilidade de usufruir do Jogo do Bicho Online. A plataforma conta com variadas formas de pagamento, como o Pix. A espera dos vencedores para receber seu prêmio é de até 24 horas.

Além de escolher um dos melhores cassinos, outras medidas também ajudam a proteger seus dados. A principal delas é criar uma senha que seja difícil de ser descoberta. Vários sites exigem a mistura de caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas, bem como letras e números não sequenciais. Todos esses detalhes auxiliam para proteger sua senha. Recomendamos que leia mais informações sobre a legalização dos casinos no nosso país aqui.

Por último, Uma conexão segura é imprescindível. Desconfie de sites de jogos online que não tenham a etiqueta “Secure” na URL da página, indicando um acesso protegido. Com as dicas de cassinos online e formas de garantir sua proteção, realizar apostas virtuais se torna mais confiável e seguro.