Os dois perdedores e o verdadeiro vencedor com a e...

Gustavo Maia

Das 15 capitais que tiveram segundo turno, cinco tiveram viradas no resultado em relação à votação do último dia 6. As reviravoltas ocorreram em Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Palmas e Porto Velho [veja todos os resultados abaixo].

Além disso, todos os seis prefeitos de capitais que disputaram a reeleição neste domingo foram reeleitos. No primeiro turno, 10 dos 11 que venceram o pleito também já estavam no cargo.

Dentre os partidos dos vencedores, o MDB foi o que mais obteve vitórias, em três cidades — Belém, Porto Alegre e São Paulo.

PL, PSD, PP, União Brasil, Podemos venceram duas disputas cada um. Já PT e Avante elegeram um prefeito em cada capital.

Continua após a publicidade

Considerando os resultados do primeiro turno, PSD e MDB empataram com cinco capitais cada um, seguidos por PL e União Brasil, com quatro. PP e Podemos ganharam duas, e PT, Avante, PSB e Republicanos, uma.

Veja a seguir as cinco viradas deste segundo turno:

Belo Horizonte – Fuad Noman (PSD)

Com 100% das urnas apuradas, teve 53,73% dos votos válidos contra 46,27% de André Fernandes (PL)

Teve 26,54% no primeiro turno, contra 34,38% de Bruno Engler (PL)

Continua após a publicidade

Fortaleza – Evandro Leitão (PT)

Com 100% das urnas apuradas, teve 50,38% dos votos válidos contra 49,62% de André Fernandes (PL)

O petista teve 34,33% no primeiro turno, contra 40,2 do adversário

Goiânia – Sandro Mabel (União Brasil)

Com 100% das urnas apuradas, teve 55,53% dos votos válidos contra 44,47% de Fred Rodrigues (PL)

O candidato do governador Ronaldo Caiado teve 27,66% no primeiro turno, contra 31,14% do adversário

Palmas – Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Com 100% das urnas apuradas, teve 53,03% dos votos válidos contra 46,97% de Janad Valcari (PL)

Teve 32,42% no primeiro turno contra 39,22% da adversária

Continua após a publicidade

Porto Velho – Léo (Podemos)

Com 100% das urnas apuradas, teve 56,18% contra 43,82% de Mariana Carvalho (União Brasil)

Teve 25,65% no primeiro turno, contra 44,53% da adversária

Veja os resultados das outras dez capitais:

Aracaju – Emília Corrêa (PL)

Com 100% das urnas apuradas, teve 57,46% dos votos válidos, contra 42,54% de Luiz Roberto (PDT)

Continua após a publicidade

Belém – Igor Normando (MDB)

Com 100% das urnas apuradas, teve 56,36% dos votos válidos contra 43,64% de Delegado Éder Mauro (PL)

Manaus – David Almeida (Avante)

Com 100% das urnas apuradas, foi reeleito com 54,59% dos votos válidos contra 45,41% de Capitão Alberto Neto (PL)

Campo Grande – Adriane Lopes (PP)

Com 100% das urnas apuradas, foi reeleita com 51,45% dos votos válidos contra 48,55% de Rose Modesto (União Brasil)

Continua após a publicidade

Cuiabá – Abilio Brunini (PL)

Com 100% das urnas apuradas, teve 53,8% dos votos válidos contra 46,2% de Lúdio (PT)

Curitiba – Eduardo Pimentel (PSD)

Com 100% das urnas apuradas, teve 57,64% dos votos válidos contra 42,36% de Cristina Graeml (PMB)

João Pessoa – Cicero Lucena (PP)

Com 100% das urnas apuradas, foi reeleito com 63,91% dos votos válidos contra 36,09% de Marcelo Queiroga (PL)

Natal – Paulinho Freire (União Brasil)

Com 100% das urnas apuradas, teve 55,34% dos votos válidos contra 44,66% de Natália Bonavides (PT)

Porto Alegre – Sebastião Melo (MDB)

Com 100% das urnas apuradas, foi reeleito com 61,53% dos votos válidos contra 38,47% de Maria do Rosário (PT)

São Paulo – Ricardo Nunes (MDB)

Com 100% das urnas apuradas, foi reeleito com 59,35% dos votos válidos contra 40,65% de Guilherme Boulos (PSOL)