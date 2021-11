Ossada fica exposta após vândalos destruírem túmulos em cemitério de Rio Branco

Diversos túmulos foram destruídos recentemente no maior cemitério em extensão de Rio Branco, o Jardim da Saudade, localizado no bairro Tancredo Neves. Um dos túmulos estava aberto, com a ossada completamente exposta. A situação ocorreu após ação de vândalos na região. Segundo o coveiro responsável pelo local, tudo estava arrumado até poucos dias antes do Dia de Finados.

“Isso acontece porque a própria família abandona. Nós reformamos vários túmulos quebrados, mas às vezes a família não tem endereço, telefone, e isso também é do vandalismo”, disse.

Semanas antes deste feriado a equipe do cemitério garante ter deixado todos os túmulos em ordem. “A gente encontrou vários túmulos assim. Consertamos, mas a família abandona e eles ficam a mercê de vândalos”.

O trabalho terá de ser refeito. “É difícil trabalhar assim, mas estamos com uma equipe agora que irá resolver isso. Faço um apelo para as famílias não abandonarem os túmulos dos seus familiares. É responsabilidade dos familiares cuidar, atualizar seus endereços”, enfatiza o coveiro.

com informações de Ac24horas