Pelo 2º dia seguido, UTIs Covid de Rio Branco estão vazias: ‘sensação de dever cumprido’, diz gerente do Into

Pelo segundo dia consecutivo, Rio Branco está com a ocupação dos leitos de UTI específicos para atender pacientes com Covid-19 zerada. Os dados, atualizados nesta terça-feira (2), são da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e constam no Portal de Informações sobre o Combate à pandemia.

Rio Branco tem, ao todo, 50 UTIs Covid, sendo 10 no Pronto Socorro e 40 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), onde funciona o Hospital de Campanha, e todas estão vazias desde segunda (1). O Acre tem um único paciente internado em UTI no município de Cruzeiro do Sul, interior do estado.

Ao comentar sobre o novo cenário, a gerente geral do Hospital de Campanha, Helen Freitas, se emocionou e relembrou dos momentos de pico da pandemia, quando a unidade chegou a ficar com 100% de lotação e pacientes em fila de espera.

“Como profissional de saúde, estive à frente tanto na primeira como na segunda onda, e para a gente que viu todo sofrimento dessas pessoas, hoje dá um certo alívio. É até emocionante falar. Sensação de dever cumprido, por tudo que a gente viu, por tudo que a gente fez, e pela esperança que temos de que a população consiga ficar bem, sem precisar de internação”, disse.

Ela informou ainda que nessa segunda (1), o pronto atendimento da unidade atendeu 24 pacientes com suspeita da doença e que nenhuma delas precisou ser internada.

“Para gente é muito gratificante. É um momento de muita felicidade e de dever cumprido. Mas, não podemos esquecer que ainda estamos vivenciando a pandemia.”

A profissional de saúde acredita que o atual cenário “mais confortável” da pandemia esteja ligado ao avanço da vacinação. Ela alertou que as pessoas continuem procurando as unidades para se imunizar contra a doença.

“O governo fez sua parte, trazendo a vacina, e a gente espera que a população assuma sua responsabilidade e se vacine, para que a gente mantenha o quadro atual. É um momento de muita felicidade e esperança que novos dias estão vindo, que vamos conseguir voltar à nossa rotina normal e que fique no passado todo esse sofrimento”, afirmou.

Há quase um mês, o pronto-socorro já não registra internações em UTIs pela doença. Já o Into-AC, não tem paciente internado pelo segundo dia consecutivo a contar por esta segunda.

Pandemia no Acre

O mês de novembro começou sem novos casos e óbitos. Com sete registros, o Acre fechou outubro com o menor número de mortes por Covid dos últimos 19 meses. O mês com o menor registro de óbitos no estado até então tinha sido agosto, com 15 casos.

Um levantamento do g1, baseado nos dados diários dos boletins divulgados pela Sesacre, mostra que foram 126 registros de casos novos da doença em outubro e sete mortes pela por Covid em setembro.

Embora o estado esteja em queda no número de casos desde julho, o mês de outubro fechou com 25% mais registros do que setembro, quando foram notificados 101 novos casos de Covid.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.843,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, um está ocupado. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos se mantém em 1%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Vacinação

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 931.374 doses na população até esta segunda-feira (01), data da última atualização. Das doses, 549.850 pessoas tomaram a primeira dose, 356.192 a segunda, 12.077 a dose única e 6.248 a de reforço.