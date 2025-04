Paciente, que se trata de câncer, resolve casar com a noiva no hospital; todos comemoram; vídeo

O casamento do Márcio Fernandes de Jesus com a Luciana de Souza Barbosa estava marcado há tempos. Mas o diagnóstico de câncer do noivo e o tratamento surgiram no meio dos planos, mas nada fez o pacientes desistir de casar com a noiva tão amada e coube ao hospital organizar os detalhes.

A cerimônia foi perfeita! Não faltou nada. De repente a sala de reuniões do Hospital Antônio Prudente, da rede Hapvida, em Natal, no RN, ganhou novos ares e o ambiente foi transformado. Ao som de “Eu sei que vou te amar”, o casamento foi celebrado entre lágrimas de emoção.

Mesmo três dias depois de fazer uma cirurgia de urgência, Márcio mantinha o humor e a determinação. Ele e Luciana estão juntos há 14 anos, o casamento civil apenas sela uma união que é um pacto de vida entre os dois.

Oficializar a união

Emocionada, Luciana estava visivelmente feliz. “Após 14 anos de relacionamento, decidimos oficializar nossa união e não queríamos que nada impedisse esse momento”, disse a noiva.

No hospital, todos da equipe que cuidam de Marcio se mobilizaram para organizar os detalhes do grande dia. A solenidade contou com o juiz de paz, flautista, decoração, buffet e um fotógrafo profissional.

“Estou feliz que, apesar de tudo, sairei daqui casado, como prometi”, afirmou o noivo, segundo o blogindicaparmirim.

Viagem à Bahia

Após umas férias na Bahia, Márcio prometeu para Luciana que os dois iriam oficializar a união. Só que, em seguida, houve o diagnóstico do câncer dele.

Porém, Márcio jamais cogitou adiar o casamento, mesmo durante o tratamento e com a cirurgia de urgência. É o amor! Felicidades e muita saúde ao casal.

Em tratamento de combate ao câncer, Márcio, o paciente, fez questão de manter a promessa de casar com a amada Luciana, a noiva, e o hospital deu a maior força. Foto: @goianinha_noticias

Márcio e Luciana disseram “sim” diante de uma plateia de médicos, enfermeiros, terapeutas e técnicos, além das famílias. Lindo demais! Veja:

