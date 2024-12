Pacto de defesa entre Rússia e Coreia do Norte entra em vigor – DW – 12/05/2024

Corneliu Bjola, nascido na Romênia, é professor de Diplomacia Digital na Universidade de Oxford. Ele é um especialista nos métodos usados ​​para combater a propaganda digital.

Muitos especialistas estão convencidos de que o TikTok desempenhou um papel importante em impulsionar Calin Georgescu, um candidato pró-Rússia de extrema direita praticamente desconhecido, ao primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais da Romênia em 24 de novembro. Georgescu agora enfrenta a liberal progressista Elena Lasconi em o segundo turno no domingo.

Nesta entrevista à DW, o professor Bjola explica como funcionam os métodos de manipulação nas redes sociais no contexto das eleições e dá a sua opinião sobre o que aconteceu no período que antecedeu as recentes eleições na Roménia.

Esta entrevista foi condensada e editada para maior clareza.

DW: Como foi possível que um candidato em grande parte desconhecido concorresse a um cargo tão grande? campanha eleitoral bem-sucedida quase exclusivamente nas redes sociais e chegar à segunda volta para o cargo de presidente romeno?

Cornélio Bjola: Isto é sem precedentes, não só em Romêniamas também, penso eu, em muitos outros países europeus e Eleições americanas. Acho que há algumas coisas que precisamos examinar.

A primeira coisa é o papel das novas plataformas digitais. No passado, as campanhas digitais em FacebookTwitter (X) ou Instagram costumavam desempenhar um papel secundário e de apoio à campanha real. Por “campanha real” quero dizer aquela em que as pessoas saem e apertam as mãos, participam em debates e assim por diante. O que vemos hoje em dia é exatamente o oposto: as redes sociais desempenham agora o papel principal.

O papel das redes sociais nas campanhas eleitorais está se tornando cada vez mais significativo Imagem: Dado Ruvic/REUTERS

Por que é que? Porque este candidato (Calin Georgescu) não tem qualquer infra-estrutura: nenhum partido político, nenhuma rede. Não sabemos quem são as pessoas ao seu redor. Não o conhecemos pessoalmente, sua biografia. Existem todos os tipos de perguntas sem resposta.

Embora todos os outros candidatos tenham gasto muito dinheiro em campanhas tradicionais, esta pessoa diz que não teve financiamento para toda a operação. Embora algumas fontes credíveis tenham mostrado que poderia ter custado pelo menos 2 milhões de euros. De onde veio esse dinheiro ainda não sabemos.

Dezenas de influenciadores admitiram após a primeira rodada que foram pagos por uma plataforma terceirizada para postar hashtags destinadas a atrair bots. Como isso funciona?

Em primeiro lugar, como tornar um candidato desconhecido conhecido do grande público, pelo menos em TikTok? Algumas técnicas foram facilmente identificadas na análise preliminar.

Na parte inicial da campanha, o candidato contratou uma rede de influenciadores. Na verdade, eles não foram convidados a promovê-lo. Eles foram convidados a falar sobre o candidato político ideal. Isso é uma preparação. Eles usaram certas palavras-chave: “integridade”, “independência”, “profissional”, “deveria falar línguas estrangeiras”. Isto é o que priming significa: você não fala explicitamente, mas molda as percepções do público sobre as expectativas em relação a um determinado assunto.

Corneliu Bjola, da Universidade de Oxford, diz que informações emergentes parecem sugerir que houve de fato apoio externo para a campanha TikTok de Calin Georgescu Imagem: Privado

E foi aí que as pessoas começaram a clicar porque eram influenciadores, uma grande rede de influenciadores, que, aliás, eram pagos para esse tipo de campanha. Eles não sabiam. Alguns deles lamentaram o seu papel nesta campanha porque não tinham ideia de que estavam realmente a apoiar Georgescu.

No momento em que esse priming foi concluído e as pessoas começaram a assistir (a campanha), surgiu outra técnica. Nos comentários relacionados a esses clipes, você vê hashtags e provavelmente trolls ou bots comentando, associando esses recursos preparados a um determinado candidato. A hashtag usada nos comentários, por exemplo, foi “vote Georgescu”. Foi assim que se fez a ligação indireta a um determinado perfil de candidato, que foi apresentado de forma neutra.

Foi aí que surgiu a segunda técnica: “astroturfing”, o que se refere a um tipo diferente de técnica, nomeadamente quando se tenta criar a impressão de impulso orgânico no sentido de que existe um grande número de pessoas que realmente gostam deste candidato, mesmo que o número real seja bastante baixo. E esse impulso tem o papel de disseminar a mensagem — de boca em boca, claro — e também de aumentar a credibilidade.

Você também pode usar hashtags após as palavras, para enfatizar certos tópicos como independência ou mensagens anti-europeias ou anti-OTAN. Isso é chamado de “enquadramento de problema”, onde você basicamente consolida uma mensagem específica em torno de uma hashtag muito curta, que tem sido muito usada em outros contextos.

O que são bots e trolls?

Bots são contas automatizadas que reagem a diferentes mensagens. Eles foram muito usados ​​em Twitter no início. Imagine que você envia uma mensagem sobre mudanças climáticas, por exemplo. O bot vê imediatamente a mensagem “mudança climática” e é programado – isto é um algoritmo – para reforçar ou negar automaticamente a mensagem cada vez que vê as palavras “mudança climática”.

Já os trolls são humanos, com perfis reais ou falsos. O papel dos trolls é basicamente atrapalhar, principalmente atrapalhar os outros candidatos. Então, se alguém disser: “Olha, não acho que isso seja uma campanha genuína, acho que isso é algo que está artificialmente inflado pelas redes” e lançar dúvidas, um troll aparece imediatamente. Eles usam uma linguagem muito inflamatória porque o papel deles é intimidar, silenciar.

A Rússia negou qualquer envolvimento, mas já houve alegações e provas de tal interferência noutras partes do mundo. A fonte desta manipulação tecnológica pode ser identificada?

Estamos começando a receber informações agora porque o TikTok está sob pressão do Parlamento Europeu. E esta informação parece sugerir que houve de facto apoio externo.

Isso não deveria nos surpreender. Rússia esteve envolvido em todo o tipo de interferência, não apenas híbrida, mas vemos agora em toda a Europa ameaças de sabotagem no contexto da guerra na Ucrânia, uma vez que o seu desejo é minar o apoio ocidental à Ucrânia.

As pessoas saíram às ruas em protesto depois que o candidato de extrema direita pró-Rússia, Calin Georgescu, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais no final de novembro. Imagem: Andreea Campeanu/REUTERS

Portanto, neste contexto geopolítico, não deveria surpreender-nos que Rússia está tentando basicamente eliminar ou neutralizar um país ou outro. Tentaram fazer isso com a República da Moldávia.

A Roménia – e isto é interessante – foi poupada, o que provavelmente deu às autoridades uma falsa sensação de segurança. Talvez possamos falar de ignorância ou incompetência; talvez possamos também falar de cumplicidade dos serviços com esta campanha por afinidades ideológicas com o candidato.

Parece que existiam redes, mesmo no TikTok, provenientes de diversas entidades afiliadas à Rússia. Essa é minha suspeita também. Acho que houve claramente uma mão russa envolvida nisso.

E quanto ao aspecto social? As mensagens extremistas de Georgescu caíram em terreno fértil na sociedade romena?

Na verdade, é pouco provável que uma mensagem seja aceite se se desviar muito das expectativas sociais. A Roménia encontra-se agora provavelmente no melhor estado económico dos últimos 70 anos. Então, há algo que não cabe na imagem.

Temos algumas evidências que sugerem que, ao longo dos últimos três anos, o dinheiro foi injetado através de vários canais para criar a impressão de que tudo o que diz respeito a ser membro do UE está errado.

A Roménia é membro da União Europeia desde 2007 Imagem: Vadim Ghirda/AP/aliança de imagens

Essa é uma técnica russa? Sim! Tenho visto que, por exemplo, nos Estados Bálticos, se olharmos para todos os países da Europa de Leste, a mesma mensagem é a mesma: “Vocês estão pior como membros da UE”, o que é uma contradição total da realidade.

Estarão os serviços secretos – não só na Roménia, mas em todo o mundo – equipados para combater esta guerra tecnológica em constante evolução?

Os padrões de interferência russa são bem conhecidos e não estou surpreso. Trata-se sempre de promover um candidato que esteja alinhado com a agenda do Kremlin e minar a posição daqueles que se opõem a ele ou são mais reservados.

Agora, você deve estar preparado para isso, ser também adaptável e flexível. Você tem que aprender com os erros. O República da Moldáviapor exemplo, um país que não tem as capacidades da Roménia, conseguiu resistir e lidar com bastante sucesso com um ataque muito tóxico e agressivo há um mês. Por que? Porque eles esperavam por isso. Os Estados Bálticos têm eleições e não há problemas. Por quê? Estôniapor exemplo, tem a taxa mais elevada da Europa de detenções de agentes russos.

Você tem que se proteger e esperar que essas coisas aconteçam. Compreender e desenvolver resiliência contra ataques híbridos.

Editado por: Aingeal Flanagan