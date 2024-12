Parceria entre o governo e a Prefeitura de Tarauacá garante construção do Canal do Buxão

Da Redação



Por Pedro Dias

Cuidar de quem serve o público é a missão do Centro de Atenção à Saúde do Servidor (Cass) George Patrício Moreira. Recém-inaugurado, o espaço oferece serviços humanizados e especializados em diversas áreas. A iniciativa é do governo do Acre, por meio das Secretarias de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), em parceria com a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

No primeiro mês de funcionamento, iniciado em 11 de novembro, o CASS já realizou mais de 360 atendimentos, nas áreas de clínica geral (174 atendimentos), odontologia (76) e nutrição (50), além de consultas com psicólogos, assistentes sociais e terapeutas integrativos. Com uma equipe multidisciplinar, o centro tem foco na prevenção e no cuidado contínuo, oferecendo serviços de auriculoterapia, massoterapia e homeopatia. Um diferencial é a sala de bem-estar, equipada com poltronas de massagem para promover conforto aos servidores.

O servidor Alaf Barros, assessor jurídico da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), elogiou o cuidado e a qualidade do atendimento. “Enquanto aguardava, fui direcionado para uma sala com cadeiras de massagem, o que foi uma surpresa muito agradável. Esse cuidado com o bem-estar, mesmo durante a espera, demonstra o quanto o centro se preocupa com os servidores. Também passei pelo atendimento da nutricionista, que foi muito profissional. Ela tomou minhas medidas, fez uma avaliação detalhada e elaborou uma dieta balanceada, que me ajudará a atingir meus objetivos de forma saudável”, relatou.

A servidora Lawana Araújo, da Secretaria de Planejamento (Seplan), também destacou sua experiência na unidade: “O local é muito bonito. Fui atendida conforme o horário que marquei. É muito acolhedor, e os profissionais, desde a recepção até as consultas, foram efetivos, me escutaram e esclareceram todas as minhas dúvidas”.

A criação do Cass marca um avanço na valorização do funcionalismo público do Acre. Mais do que um espaço de atendimento, o centro simboliza o reconhecimento do papel essencial dos servidores para o funcionamento do Estado.

O secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, celebrou o impacto do projeto. “A inauguração desse espaço é a realização de um sonho deste governo e de todos que trabalham em prol dos servidores públicos do Acre. Ver o Cass em pleno funcionamento, com mais de 360 atendimentos realizados no primeiro mês, é uma grande vitória. É gratificante saber que o projeto está transformando a vida dos nossos servidores, que são o maior patrimônio do Estado”, analisou.

O Centro de Saúde reflete o compromisso do governo do Acre em oferecer acolhimento, bem-estar e serviços de excelência aos servidores públicos. Para agendar uma consulta, a Sead disponibilizou um vídeo com o passo a passo. Confira abaixo:

