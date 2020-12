Partido Social Democrático lança campanha Natal solidário 2020

O Partido Social Democrático – PSD, através do PSD Jovem de Rio Branco/AC, lançou na manhã do dia 11 de dezembro a CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO – 2020 que visa arrecadar brinquedos e alimentos que serão doados às pessoas carentes da cidade.

O ponto de coleta das doações será na Santa Casa situada na Rua Alvorada 178, Bosque.

Vereadora Lene Petecão

Os Vereadores Anderson Sandro e Lene Petecão são os padrinhos da campanha e juntos com todos os Membros do PSD e sobretudo do PSD Jovem de Rio Branco/AC, contam com a participação de toda a comunidade , oportunidade agradecem publicamente tamanha generosidade e engajamento social.

”A importância do projeto é beneficiar pessoas de baixa renda, crianças que não tem condições financeiras, a família de poder dar um presente ou até colocar um pão de cada dia paraceiarcom a família, até mesmo na noite de Natal. Nosso trabalho é de união e poder, cada vez mais ajudar os mais humildes e nosso intuito é fazer uma família feliz, ver o sorriso no rosto de uma criança, de uma mãe ou do pai ao ver seu filho feliz, essa é nossa meta.” Disse o Vereador Anderson Sandro.

Vereador Anderson Sandro

