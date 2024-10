partidos de esquerda se distanciam do projeto de lei do RN

O CEO do grupo de luxo Kering, François-Henri Pinault, em Paris, 25 de abril de 2024. LUDOVIC MARIN/AFP

Gucci puxa Kering para baixo. A marca de luxo italiana, principal subsidiária do grupo presidido por François-Henri Pinault, viu as suas vendas caírem 26% no terceiro trimestre do exercício de 2024, atingindo 1,6 mil milhões de euros no período, anunciou a Kering, após o encerramento do Bolsa de Valores de Paris, quarta-feira, 23 de outubro. O volume de negócios trimestral diminuiu 15%, tendo em conta o enfraquecimento das vendas de outra subsidiária, Saint-Laurent (-13%), e o crescimento da Bottega Veneta (+4%).

A queda trimestral é de tal magnitude que o grupo de luxo foi forçado a rever as suas previsões de lucros para o exercício de 2024. “O lucro operacional poderá ser de 2,5 mil milhões de euros”ele comunicou. Este montante seria então metade inferior aos 4,7 mil milhões de euros libertados no final de 2023, o que seria o nível mais baixo desde 2016.

A Kering não deixou esperanças de melhora nos próximos meses. O grupo, que sofreu uma queda de atividade de 30% na Ásia-Pacífico e de 15% na América do Norte no terceiro trimestre, destaca como o “altas incertezas” pesar “a evolução da procura do consumidor de luxo”.

“Caça de custos”

Mas é claro que nenhum dos esforços feitos desde a nomeação de um novo diretor artístico à frente da Gucci, Sabato de Sarno, em janeiro de 2023, e o envio do vice-diretor geral da Kering, Jean-François Palus, a Milão, para assumir o comando da Gucci em julho de 2023 não deu frutos. Apesar das campanhas publicitárias e do lançamento de três novas linhas de bolsas, a marca italiana não conseguiu aumentar o tráfego nas suas lojas e angariar novos clientes.

Portanto, o grupo é forçado a empreender uma “caça de custos em todas as áreas”segundo palavras da diretora financeira, Armelle Poulou, feitas durante teleconferência com analistas financeiros. Na China, “para se adaptar à procura”especifica este último, a marca Gucci irá nomeadamente limpar a sua rede de lojas, para evitar duplicações e manter apenas as melhores localizações. Mesmo que isso signifique ampliá-los. Operava 534 em todo o mundo no final de 2023.

O grupo, no entanto, garante que consegue manter os seus investimentos em marketing para apoiar as vendas destas diferentes marcas. Começando pela Gucci, sua marca carro-chefe. No entanto, a margem de manobra do seu novo diretor-geral, Stefano Cantino, promovido a este cargo no início de outubro, em substituição de Palus, parece cada vez mais estreita. A Kering anunciou que fortaleceria a equipe de Cantino com a nomeação de executivos experientes no departamento de comunicações. Sem revelar nomes, no entanto.