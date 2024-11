Permissão para placa ‘MorumBis’ será votada por conselho – 11/11/2024 – Cotidiano

Clayton Castelani



A instalação do painel MorumBis na fachada do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o antigo Morumbi, deverá ser discutida no próximo dia 18 pelo Conpresp, o conselho responsável pela preservação do patrimônio da capital paulista.

Exemplar da arquitetura modernista, a estrutura é tombada desde 2018. Intervenções em bens com essa característica dependem da análise do órgão municipal de patrimônio.

A mudança do nome do estádio do São Paulo Futebol Clube e, consequentemente, da fachada, faz parte do acordo firmado com a fabricante de alimentos Mondelez, responsável pela marca de chocolates Bis.

A parte externa da arquibancada superior voltada para o norte, localizada de frente para a praça Roberto Gomes Pedrosa, já teve removido o letreiro com os escudos e os nomes do clube e do estádio. É nesse local onde o painel MorumBis poderá ser fixado, caso seja aprovado.

Fenômeno cada vez mais presente em arenas esportivas, casas de espetáculos e até estações de metrô, os acordos de “naming rights” resultam na substituição de nomes de edifícios e equipamentos urbanos públicos e privados por marcas de empresas, que desembolsam milhões para isso.

No caso do Morumbi, o contrato com a fabricante de chocolates tem duração de três anos, com um aporte total de R$ 75 milhões ao São Paulo.

Além do letreiro, a reforma inciada pela São Paulo neste ano envolve mudanças nas estruturas internas do estádio.

Com órgãos municipais com direito a quatro votos no Conpresp, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem se posicionado a favor da comercialização dos nomes de edifícios. Foi em 2023, já na prefeitura de Nunes, que a lei que autoriza esse tipo de negócio foi sancionada.

Um dos autores da lei do naming rights na capital é o vereador Rodrigo Goulart (PSD), que também tem cadeira no conselho de patrimônio. Isso totaliza potenciais cinco votos para a mudança de nome, de um total de nove.

Construído entre 1953 e 1960, o estádio do São Paulo foi projetado em 1952 pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), um dos nomes mais importantes da arquitetura paulista.

É justamente para a preservar o legado de Vilanova Artigas que o decreto tombou não só o Morumbi, mas diversas construções projetadas pelo arquiteto na cidade.

Representante do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) no Conpresp, a arquiteta Danielle Santana diz que, embora mudanças para a inclusão da nova marca tenham sido realizadas no interior do estádio, intervenções na fachada tendem a enfrentar mais resistência porque essa é uma das poucas partes da construção que ainda guardam características originais.

O decreto de tombamento considera inalteráveis a volumetria e características espaciais que compõem o projeto, o que claramente indica que a instalação de uma eventual cobertura ou modificação no tamanho do campo não seriam permitidas, diz Danielle.

Caberá ao órgão de preservação do patrimônio avaliar, portanto, se o letreiro pode efetivamente ser um componente que faz parte ou não do tombamento.

“Diversos equipamentos no interior do estádio, como as cadeiras, já foram alterados diversas vezes, mas isso não significa que uma nova substituição de cadeiras poderá ser realizada sem antes passar pelo Conpresp”, explica a arquiteta.

Não é apenas o tombamento que interfere na mudança do letreiro. A Lei Cidade Limpa também impõe restrições. Para autorizar a mudança, a CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana) exige a assinatura de um termo de cooperação em que a Mondelez precisaria realizar obras para melhorar o urbanismo no entorno do estádio.

Segundo a prefeitura de São Paulo, a minuta com o projeto urbanístico será analisada após a manifestação do Departamento do Patrimônio Histórico e do Conpresp, ou seja, após a reunião do próximo dia 18 de novembro.

A Mondelēz Brasil informou que segue os trâmites legais junto aos órgãos responsáveis. A reportagem não obteve retorno do São Paulo Futebol Clube até a publicação deste texto.