Pesquisa aponta crescimento no número de empregos na capital acreana nos últimos 12 meses

Segundo levantamento realizado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas, entre os últimos dias 9 e 10 de agosto junto a 300 pessoas físicas e 100 empresários, 61% das empresas da capital acreana contrataram nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com a pesquisa, 82% dos empresários rio-branquenses informaram sobre a manutenção média de até 10 funcionários; outros 9% asseguraram média de 11 a 20, 6% de 21 e 50 e 3%, mais de 50. informaram sobre a manutenção média de até 10 funcionários; outros 9% asseguraram média de 11 a 20, 6% de 21 e 50 e 3%, mais de 50.

Além disso, nos últimos 12 meses, 51% dos informantes das pessoas jurídicas confirmaram haver registros de “demissão” e 49%, sobre a “não demissão” no período. No que diz respeito à contratação, o levantamento mostrou que, nos últimos 2 semestres, a categoria contratou 81% em regime efetivo, 17% na modalidade de temporário e 2% como intermitente (trabalho eventual).

O estudo abordou ainda as empresas que aderiram ao programa de combate ao desemprego no período de pandemia instituído pelo governo federal. Nesse sentido, ficou constatado que 43% das empresas de Rio Branco fizeram adesão ao programa de redução de jornada de trabalho e 13% ao programa de redução de salários. Todas as empresas contempladas com o programa pagaram complementação.

Para 62% dos empresários, as adesões, tanto para redução de jornada de trabalho como para redução de salários, tiveram impacto positivo. Entretanto, outros 24% tem posição contrária e 14% se mostram indiferentes.

O estudo abordou o segmento de pessoa jurídica (empresários e gestores) dos ramos de vestuários (24%), de supermercados (16%), de cosméticos (11%), peças de veículos (11%), bem como de segmentos de farmácia (8%), material de construção (8%), veículos (7%), artigos de festas (6%), móveis e eletrodomésticos (6%) e serviços de turismo (3%).

Com informações de Ac24horas