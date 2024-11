Pessoas desabrigadas da Califórnia protestam contra ordem da Suprema Corte dos EUA: ‘Não vamos nos tirar de vista’ | Califórnia

Erin Sheridan in Berkeley



Ra evolução começa pequena, disse a advogada Andrea Henson à multidão ao seu redor. Era meados de outubro e a imprensa estava reunida num cruzamento tranquilo em Berkeley, Califórnia. Atrás de Henson havia uma fileira de tendas, algumas pintadas de vermelho e preto com palavras que faziam a mesma pergunta: “Para onde vamos?”

O que começou em Setembro à medida que um grupo de tendas armadas no gramado da antiga prefeitura de Berkeley se expandiu desde então para mais de meia dúzia de acampamentos de protesto espalhados pelos espaços públicos da cidade. São criados por uma coligação de residentes alojados e desabrigados que exigem o fim das políticas que criminalizam os sem-abrigo desabrigados.

Esta ocupação é um último esforço para reivindicar espaço público seguro, após a derrubada da decisão do Supremo Tribunal dos EUA. Johnson x Grants Passque legalizou novamente as sanções criminais contra residentes que violam as leis anti-acampamento das cidades, mesmo quando não há abrigo alternativo disponível.

Após a decisão, dezenas de cidades nos EUA emitiram novas e mais duras políticas anti-acampamento. Jesse Rabinowitz, diretor de campanha e comunicações do National Sem-abrigo Law Center, disse que sua organização viu pelo menos 60 cidades aprovarem “leis anti-sem-teto e anti-acampamento”, e pelo menos 40 cidades adicionais têm legislação pendente.

Na Califórnia, que abriga o maior população desabrigada desabrigada nos EUA, o governador Gavin Newsom citou o Grants Pass quando assinou um ordem executiva exigindo que as cidades façam esforços razoáveis ​​para limpar acampamentos e ameaçar financiamento reduzido para as cidades que não o fazem.

Em julho, um acampamento de sem-teto é visto em Oakland, Califórnia, quando o governador Gavin Newsom emitiu uma ordem para remover tais acampamentos. A Califórnia tem a maior população desabrigada dos EUA Photograph: Godofredo A Vásquez/AP

Na esteira da ordem de Newsom, Berkeley e a vizinha Oakland tornaram mais fácil para as autoridades remover acampamentos. As mudanças, dizem os ativistas, visam injustamente as pessoas de cor, as pessoas com deficiência e os idosos que são desproporcionalmente representados na população sem-abrigo e não planeiam acabar com a sua ocupação até que sejam revertidas.

“Quando você vê essas tendas, são indivíduos desabrigados lutando e tendo voz… E onde quer que você veja essas tendas, você nos verá protegendo-as”, disse Henson.

Os organizadores dizem que os acampamentos pretendem ser um lugar seguro para os residentes deslocados dos acampamentos existentes em East Bay. Há acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana à comunidade, comida, água e banheiros. No Ohlone Park, os organizadores criaram uma loja gratuita. Os manifestantes dizem que também exigirão proteções legais para pessoas desabrigadas que vivem em acampamentos, semelhante aos direitos do devido processo concedidos aos inquilinos durante os despejos.

Os manifestantes estão “tentando encontrar quais espaços públicos podemos, para que as pessoas estejam em um lugar onde se sintam estáveis ​​e seguras, e sejam publicamente visíveis”, disse Gordon Gilmore, da Berkeley Outreach Coalition e da Berkeley Homeless Union, que vive em sua van e ajudou a organizar o protesto. “Ficar na comunidade significa que você está em uma situação mais segura.”

Gordon Gilmore, da Berkeley Outreach Coalition e da Berkeley Homeless Union, que mora em sua van e ajudou a organizar o protesto. Fotografia: Erin Sheridan

HA falta de moradia tem sido um problema duradouro na Califórnia, uma consequência das décadas de escassez de oferta de moradia e acessibilidade no estado crise. Apesar de US$ 24bilhões alocados pela liderança estatal para enfrentar a crise nos últimos cinco anos fiscais, os acampamentos persistem e as autoridades eleitas são sob pressão para fazê-los desaparecer.

Em Berkeley, o conselho municipal votou em setembro para alterar o seu política de gestão de acampamentos. Maitée Rossoukhi, porta-voz da cidade, disse que a atualização fez de Berkeley “a primeira jurisdição que temos conhecimento no país a codificar voluntariamente o padrão Martin v Boise”, referindo-se à decisão que a suprema corte rejeitou com sua decisão Grants Pass. Isso significa que Berkeley garantirá “abrigo disponível antes de fechar a grande maioria dos acampamentos”, disse Rossoukhi.

Mas a nova política também criou seis excepções de emergência nas quais as autoridades podem retirar pessoas sem abrigo dos espaços públicos, independentemente de haver abrigo disponível. Essas exceções incluem quando os acampamentos bloqueiam passarelas ou representam o que a cidade considera um incêndio ou risco à saúde pública. Nesses casos, as autoridades também podem prender e multar quem não cumprir. Um outubro memorando detalhando a implementação da política afirma que “o pessoal recorrerá à aplicação apenas se todas as outras ofertas de serviços e tentativas de alcançar o cumprimento voluntário falharem”.

Cecilia Lunaparra, vereadora da cidade de Berkeley, que deu o único voto contrário aos regulamentos alterados, argumenta que a criação das exceções em vigor “torna quase impossível ficar sem casa em Berkeley sem violar o Código Municipal de Berkeley”, uma vez que quase todos os acampamentos de sem-teto se enquadram em uma das exceções.

Na vizinha Oakland, o ex-prefeito, Sheng Thao, emitiu em setembro um ordem executiva que expandiu a capacidade de sua cidade de varrer seu estimado 1.500 acampamentos, criando exceções semelhantes que agilizam o processo de remoção se um acampamento for considerado prejudicial à infraestrutura crítica ou representar um risco à segurança pública. As mudanças também reduziram o tempo de notificação necessário antes de certas varreduras para apenas 12 horas. A ordem, anunciada em meio a uma campanha para lembrar Thao e uma série de varreduras planejadas em toda a cidade, afirma que “em nenhum caso, os fechamentos de emergência ou urgentes serão adiados por indisponibilidade de abrigos”.

Berkeley não realizou nenhuma varredura importante desde que as mudanças políticas foram aprovadas, embora os organizadores tenham dito que os residentes de acampamentos menores receberam notificação verbal para se mudarem. Oakland realizou semanalmente operações de limpeza. A cidade de Oakland não respondeu aos pedidos de comentários sobre a mudança de política.

Nem Berkeley nem Oakland têm capacidade de abrigo suficiente para cobrir os seus residentes desabrigados. A disponibilidade de Berkeley flutua diariamente, disse a cidade, com aproximadamente 350 camas disponíveis tanto em congregações como em não-congregações para servir uma população desabrigada que foi estimada em janeiro em 844, quase 400 das quais estavam desabrigadas. Os 1.627 leitos de Oakland, incluindo instalações para grupos, cabines e locais de estacionamento para trailers, atendem cerca de 5.500 pessoas, mais de 3.600 delas desabrigadas.

Acredita-se que o número de pessoas desabrigadas em ambas as cidades, coletado através da contagem anual do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA, seja subestimar a escala dos sem-abrigo.

E mesmo quando há camas disponíveis, barreiras a entrada são múltiplas, disseram defensores, advogados e trabalhadores de extensão.

“Esta é uma enorme questão de direitos civis”, disse Brigitte Nicoletti, do East Bay Community Law Center.

Polícia de Oakland no local de uma varredura de acampamento de moradores de rua ao longo da East 12th Street, perto da 16th Avenue, em Oakland, Califórnia, na quarta-feira, 15 de maio de 2024. Fotografia: Jane Tyska/East Bay Times/Getty Images

Nicoletti descreveu clientes em acampamentos cujas deficiências físicas e mentais os impedem de acessar as opções disponíveis. Às vezes, os edifícios de abrigo não podem acomodar cadeirantes, disse ela. Para aqueles com problemas de saúde mental, viver em ambientes congregados pode ser um desafio, enquanto outros lutam com regras e requisitos estritos e variados em diferentes instalações. Os abrigos muitas vezes não oferecem estacionamento ou armazenamento suficiente para pertences, disseram ela e outros.

Ainda mais carentes são soluções de habitação de longo prazo que possam colocar as pessoas sem-abrigo num caminho permanente para sair da situação de sem-abrigo. A Berkeley Housing Authority disse que as listas de espera para entrada em moradias subsidiadas podem levar até 12 anos. A Oakland Housing Authority disse que pode levar de dois anos a quase um década acesso à habitação pública através dos seus vários programas de vouchers.

A intensificação das varreduras nos acampamentos corre o risco de paralisar os esforços para que as pessoas obtenham moradias estáveis, argumentou Ian Cordova Morales, presidente do conselho da Where Do We Go Berkeley? e navegador habitacional do Homeless Action Center de Oakland.

O pedido de habitação solidária no condado de Alameda, onde está localizado Oakland, pode levar até dois anos, disse Cordova Morales, e exige que seus clientes obtenham toda a identificação e documentos necessários, bem como comprovante de fonte de renda, antes que possam qualificar. “E então acontece uma varredura, e não conseguimos encontrá-los, e eles perdem essas partidas habitacionais”, disse ele.

Nicoletti disse que durante as varreduras, as pessoas com deficiência, comuns entre seus clientes desabrigados, “são especialmente propensas a ter seus pertences jogados fora – tudo, desde barracas, veículos, identidades, papelada”.

Olivia deBree, diretora médica associada do programa de medicina de rua da Cuidados médicos vitalícios alertou que os residentes forçados a sair dos acampamentos não podem mais receber serviços vitais, como tratamento de dependência, injeções psiquiátricas, cuidados pré-natais, tratamento de câncer, prevenção de HIV e tratamento de feridas.

Sdesde que foram lançados, os acampamentos de protesto de Berkeley tornaram-se um refúgio de comunidade e apoio, disse Erin Spencer, uma veterana militar e residente do acampamento de Berkeley, Eighth e Harrison Street.

“Sei que há um monte de gente a quem posso recorrer… e temos que ter contacto social. Somos criaturas sociais. Sem isso, enlouquecemos e morremos como Tom Hanks em Castaway, certo?”

Spencer mudou-se para Eighth e Harrison em 2021 após autoridades municipais varrido ele da University Avenue e Frontage Road. Mais tarde, outra varredura o forçou a sair de sua tenda no Emeryville’s Ashby/Monte dos Conchas acampamento. Tal como outros apoiantes do protesto, explicou que, ao contrário da percepção de que são perigosos, os acampamentos são como qualquer outro bairro. Os residentes fornecem uns aos outros apoio comunitário vital. “Há um fator de confiança aí”, disse Spencer.

Erin Spencer, uma veterana militar e residente do acampamento Eighth e Harrison Street de Berkeley. Fotografia: Erin Sheridan

De acordo com Cordova Morales, em última análise, é contra isto que o grupo está a protestar – contra o colapso das comunidades americanas.

Berkeley diz que fez progressos no combate à crise dos sem-abrigo. Em julho, a cidade afirmou ter visto um Redução de 45% em situação de sem-abrigo sem abrigo desde 2023, através da utilização de fundos estatais para criar opções de abrigo não congregacionais e de uma série de mudanças políticas em 2022 destinadas a melhorar a comunicação da cidade com os residentes sem abrigo, reduzir o envolvimento da polícia nas remoções de acampamentos e instalar regulamentos de segurança contra incêndios e lixo regular serviços de coleta em acampamentos.

A cidade também está planejando usar os fundos disponibilizados por Newsom para alugar um motel com 27 leitos e expandir o número de leitos em abrigos não congregacionais da cidade para 120. Lunaparra, vereadora, expressou apoio à proposta, mas enfatizou que deseja que o “o governador estava distribuindo não só para cidades… que estão dispostas a limpar acampamentos sem primeiro oferecer abrigo”.

Newsom disse que sua estratégia em todo o estado visa “(tirar) as pessoas das ruas e calçadas. Precisamos tirá-los dessas tendas e acampamentos. No entanto, podemos fazer isso de uma forma compassiva e ponderada para estabilizar as pessoas, para criar, como dizemos em psicologia, uma interrupção de padrão, para dar às pessoas conexões de serviço…”

Mas até que as varreduras deixem de fazer parte dessa estratégia, os ocupantes e os seus acampamentos permanecerão à vista.

Gilmore disse de forma simples: é hora de o público alojado parar de ver os acampamentos como uma “obstrução ao trânsito” e enfrentar a humanidade das pessoas que ali vivem.

“Você não vai mais nos tirar de vista”, disse ele.