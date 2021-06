Pinturas na caixa d’água devem custar mais de R$ 160 mil aos cofres públicos do Acre

A pintura na caixa d’água localizada no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, não virou alvo de polêmica apenas pelo erro histórico na mensagem que dizia que o local havia sido palco de luta armada durante a Revolução Acreana ou pela mudança paisagística da área ao ser pintada de azul. O valor gasto à toa também é questionado.

O ac24horas teve acesso à contratação em cima de uma ata para a pintura da caixa na cor azul. O contribuinte acreano pagou R$ 82.601,00 pelo serviço.

Após ser pintada de azul e o governo sofrer críticas, primeiro, sob a acusação de que a pintura representa um dano grave ao patrimônio cultural da cidade e depois por ter cometido uma fake news histórica ao escrever na caixa que o local havia sido palco de luta armada durante a Revolução Acreana, o governador Gladson Cameli se arrependeu da mudança e decidiu mandar pintar de novo a caixa com sua cor original.

Se tiver sido pago o mesmo valor da primeira pintura na segunda, terão sido gastos mais de 160 mil reais apenas para pintar por duas vezes a caixa d ‘água na 6 de Agosto.

Outros espaços públicos que foram pintados ou alterados suas nomenclaturas e que já foram avisados que voltam ao original são o CERB e o estádio Arena da Floresta, que passou a se chamar Arena Acreana na atual gestão.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com a porta-voz do governo, a jornalista Mirla Miranda, que confirmou o valor pago na pintura da caixa d’água da Seis de Agosto. Em relação à Arena da Floresta, Mirla informou que apenas o nome vai ser alterado, sem necessidade de nova pintura. Já sobre o CERB, apesar de ter sido solicitado, Mirla não informou quanto foi gasto na pintura do colégio e quando o governo pretende restabelecer a pintura original.