PM fecha “boca de fumo” e prende trio com drogas e dinheiro no Parque das Palmeiras

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de três criminosos, de 18, 20 e 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram no final da tarde desta terça-feira, 5, em uma área de mata localizada na rua Vista Alegre, no bairro Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

A guarnição policial recebeu uma denúncia via 181 da Secretaria de Segurança do Estado, informando que em uma área de mata no bairro Parque das Palmeiras havia uma “boca de fumo” e havia homens vendendo entorpecentes. Os policiais militares se deslocaram até ao local e avistaram três pessoas em atitude suspeita. O trio ainda tentou fugir pulando dentro de um igarapé, mas foram abordados.

Durante a revista pessoal, foi encontrado em posse dos traficantes 37 pinos de cocaína, 54 tabletes de maconha

112 trouxinhas de cocaína e uma quantia de R$ 431,00 oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

com informações de Ac24horas