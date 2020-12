PM prende mais um acusado de matar aniversariante na porta de hospital no Acre

Policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) cumpriram, na noite desta sexta-feira, 11, um mandado de prisão em desfavor de um homem acusado de ter assassinado um jovem em frente ao hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, no mês de setembro deste ano. O crime aconteceu no dia do aniversário da vítima.

Os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um foragido da justiça estaria nas proximidades do Estádio de Futebol Nabor Júnior. Os militares montaram o cerco, abordaram o indivíduo e comprovaram que havia um mandado de prisão em aberto.

O homem de 21 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.

*informações da assessoria PMAC