PM que bateu moto em mureta ao sair de comemoração com amigos segue na UTI em estado grave no Acre

A reportagem apurou que o PM passar por exames para confirmar a morte cerebral na tarde desta sexta-feira (12). Na batida, Loriato sofreu traumatismo torácico, craniano, hemorragia torácica e passou por uma cirurgia no PS.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram para o local e prestaram assistência ao militar.

Horas antes do acidente, ainda na noite de terça (9), o PM fez uma postagem em uma rede social em uma mesa com algumas garrafas de cerveja e com algumas pessoas.