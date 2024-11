Podcast discute o que esperar da COP29 – Folha – 11/11/2024 – Podcasts

Gabriela Mayer, Gustavo Simon, Laura Lewer, Lucas Monteiro, Paola Ferreira Rosa, Raphael Concli, Thomé Granemann



A COP29, conferência das Nações Unidas sobre o clima, começa nesta segunda-feira (11) em Baku, no Azerbaijão, em meio ao alerta da própria ONU de que o mundo continua longe de estar preparado para calamidades geradas pela crise climática e ao registro de marcas negativas: 2024 deve ser o ano mais quente já registrado e o primeiro em que o aquecimento de 1,5°C em relação ao nível pré-industrial será ultrapassado.

Os debates sobre dinheiro devem guiar a COP29. A cobrança é pela efetivação do montante que os países ricos precisam colocar na mesa, pelo acordo que nasceu em 2015. A expectativa era que US$ 100 bilhões fossem desembolsados por ano a partir de 2020 e que o valor aumentasse a partir de 2025. Até aqui, nem o combinado inicial foi cumprido.



Entre os países que precisarão pôr a mão no bolso estão os Estados Unidos, que acabam de eleger Donald Trump. O republicano voltará à Casa Branca depois de uma campanha que incluiu desinformação sobre a crise climática e a promessa de retirar novamente os EUA do Acordo de Paris. Do lado do Brasil, que se prepara para sediar a próxima COP, os destaques estão na ausência de Lula e na divulgação da nova meta climática do país —um anúncio foi feito na sexta, mas desagradou entidades do setor.

O Café da Manhã desta segunda-feira (11) discute o que pode sair da COP29 e os riscos de ela ser esvaziada pelas ausências de chefes de Estado importantes, como Xi Jinping, Joe Biden e Lula. O coordenador de política internacional do Observatório do Clima, Claudio Angelo, também analisa que significados ganham as discussões da cúpula depois da vitória de Trump.

