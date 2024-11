Polícia afastará acusados de extorquir delator do PCC – 13/11/2024 – Mônica Bergamo

Depois de anos vendo o seu país natal, Uganda, ser atingido pelos impactos da mudanças climáticas causada pela queima de combustíveis fósseis, Ireen Twongirwe está furiosa.

“Você não pode prever o que está por vir, sabe? Como você descobre quando é a estação da chuva, agora o sol chega, quando é a estação do sol, agora a chuva chega. Então, você sabe, é difícil prever, ” disse Twongirwe, diretora executiva da organização sem fins lucrativos Movimento Mulheres pela Economia Verde de Uganda.

A imprevisibilidade que ela descreve está a destruir colheitas e meios de subsistência, o que, segundo ela, leva a “todos os tipos de conflitos nas comunidades e no país em geral” devido aos aumentos de preços.

Seca prolongada na África Oriental O período entre 2020 e 2023 foi seguido por fortes chuvas e graves inundações em 2024, que afectaram centenas de milhares de pessoas. As infra-estruturas foram danificadas, as escolas foram fechadas e o gado e as colheitas foram perdidos.

Cientistas da World Weather Attribution, que investigam a ligação entre

eventos climáticos extremos e mudanças climáticas, disse a chuva forte foi duas vezes mais provável e 5% mais intensa temperaturas mais quentes ligadas à queima de combustíveis fósseis.

As alterações climáticas estão ligadas a uma seca de dois anos no Uganda e noutras partes da África Oriental Imagem: Badru Katumba/AFP/Getty Images

E não é de forma alguma uma história única. Em algumas regiões, ondas de calor, secasos furacões e outros fenómenos climáticos extremos estão a tornar-se mais fortes e mais frequentes à medida que aquecemos o planeta através da emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Comunidades nos países mais pobres que menos fizeram para contribuir para as alterações climáticas enfrentam frequentemente o impacto dos impactos do aquecimento do planeta.

“A realidade é que ouvimos falar deles quando um desastre os atinge – durante alguns dias ou semanas”, disse Harjeet Singh, então chefe de estratégia política global da Climate Action Network International, à DW. “Mas depois disso, todos nos esquecemos deles. Não lhes oferecemos apoio suficiente para recuperarem destes impactos e reconstruírem as suas casas e meios de subsistência.”

‘Acordo histórico’ sobre perdas e danos

Depois de mais de uma década de apelos das nações em desenvolvimento por financiamento para fazer face às perdas e danos causados ​​pelas alterações climáticas, os líderes da última cimeira climática no Dubai, em 2023, lançaram oficialmente o fundo.

Um ano depois, e mais progressos foram feitos.

“O fundo para responder a perdas e danos está pronto para desembolsar financiamento”, disse Ibrahima Cheikh Diong, diretor executivo do fundo, no momento em que foi oficialmente assinado na capital do Azerbaijão.

O objectivo do novo fundo, que foi descrito como um “acordo histórico”, é ajudar os países mais pobres a cumprir os custo de perdas e danos associados a condições climáticas cada vez mais extremas. Poderia também fornecer dinheiro para lidar com os chamados impactos de “início lento”, como a subida do nível do mar, que poderá fazer com que nações insulares como as Maldivas, mas também Tuvalu ou Barbuda, sejam submersas até ao final do século.

O presidente da COP28, Sultan al-Jaber, saudou o acordo na quinta-feira Imagem: Sascha Schuermann/Getty Images

Negociadores decidiram sobre o fundo na cimeira climática COP27 em Sharm el Sheikh, Egipto, em 2022. Mas as reuniões iniciais terminaram em desacordo. Um dos principais pontos de discórdia girava em torno da instituição designada para sediar o fundo.

Nações mais ricas como os Estados Unidos favoreceram o Banco Mundial mas Alpha Kaloga on Negociador-chefe de África sobre perdas e danos envolvidos em estabelecendo-o em primeiro lugar, disse que as nações em desenvolvimento tinham fortes reservas.

“O Banco Mundial é uma instituição que exclui muitos países em desenvolvimento em termos de critérios de elegibilidade”, disse ele, acrescentando que, na sequência de eventos extremos, o banco concederia empréstimos a países africanos com já elevados níveis de dívida. “Achamos que se tivermos de contrair empréstimos, terá de ser altamente concessional.”

Responsabilidade histórica pelas mudanças climáticas

A avaliação da vulnerabilidade dos países elegíveis para aceder ao financiamento para perdas e danos na sequência de um evento climático extremo, e quais os países que teriam de contribuir para o financiamento, foi um pomo de discórdia.

As nações desenvolvidas queriam contribuições do Estados do Golfo ricos em petróleo e a China, que apesar de ser a segunda maior economia do mundo, depois dos EUA, é categorizada como um país em desenvolvimento.

Embora a China emita mais dióxido de carbono do que qualquer outro país, os Estados Unidos continuam a ser o maior emissor histórico. Desde 1750, o país expeliu quase o dobro de CO2 na atmosfera que a China.

“Quando se trata de obrigação legal e moral, isso cabe aos países ricos devido à sua responsabilidade histórica”, disse Singh. “Mas países grandes como a China ou as nações do Golfo, que são estados petrolíferos, se quiserem doar, podem sempre investir dinheiro.”

Delegados de todo o mundo reúnem-se no Dubai na COP28 para encontrar um acordo para evitar os piores impactos das alterações climáticas Imagem: Amr Alfiky/REUTERS

A recomendação do comité de transição apresentada aos delegados da COP28 para consideração não apela a um compromisso dos países industrializados de pagarem ao fundo, mas, em vez disso, insta-os a contribuir e incentiva as nações em desenvolvimento a fazerem o mesmo.

Metas financeiras para um novo fundo

No ano passado, os Emirados Árabes Unidos, anfitriões das negociações climáticas COP28, e a Alemanha prometeram 100 milhões de dólares (94 milhões de euros). cada um no fundo. Outras nações ricas, incluindo a França, os EUA e a Dinamarca, também contribuíram, sendo a Suécia a nação mais recente a contribuir com quase 20 milhões de dólares.

O fundo está agora em US$ 722 milhões uma quantia que “não chega nem perto de corrigir o mal infligido aos vulneráveis” e “é aproximadamente o salário anual dos 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Isso não representa nem um quarto dos danos causados ​​no Vietnã pelo furacão Yagi em setembro”, disse ele.

As nações em desenvolvimento esperam que chegue a milhares de milhões. As inundações causadas por fortes chuvas em 2022 no Paquistão levaram a perdas económicas e danos avaliados apenas em 30 mil milhões de dólares.. De acordo com a London School of Economics, as perdas e danos nos países em desenvolvimento poderão atingir um total entre 290 e 580 mil milhões de dólares anuais até 2030.

Embora o dinheiro público dos países mais ricos deva constituir a maior parte do novo fundo, Singh disse que outros fluxos de receitas “inovadores”, como impostos sobre a extracção de combustíveis fósseis e impostos sobre transacções financeiras ou um imposto sobre passageiros aéreos empresariais, também devem ser explorados.

COP28 lança fundo climático para “perdas e danos” Para assistir a este vídeo, habilite o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

As nações industrializadas não têm histórico forte. Em 2009, concordaram em mobilizar 100 mil milhões de dólares por ano até 2020 para ajudar a responder às necessidades dos países em desenvolvimento num mundo em aquecimento. Só atingiram a meta em 2022, o que Preety Bhandari, antigo conselheiro sénior do Programa Climático Global do World Resources Institute, disse ter levado à falta de confiança.

“Se houver mudanças nos objetivos dos compromissos, como foi o caso com o financiamento de US$ 100 bilhões, então todo esse empreendimento multilateral está ameaçado?” ela perguntou. Mas Bhandari também enfatizou a importância de estabelecer um fundo para perdas e danos.

“Temos que tentar. Não podemos desistir só porque não houve progresso adequado. Se a questão não for colocada sobre a mesa, se desistirmos logo de cara, então toda a batalha estará perdida.”

Editado por: Tamsin Walker

Esta é uma versão atualizada de um artigo publicado originalmente em novembro de 2023.