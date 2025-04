Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em fraudes eletrônicas com atuação nacional na Operação Lord Agro

Marcelo Torres



Em ação coordenada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), foi deflagrada nesta segunda-feira, 7, a Operação Lord Agro, que resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em estelionato qualificado por meio de fraudes eletrônicas. Cinco prisões foram efetuadas em Rio Branco e uma em Fortaleza (CE).

A operação é fruto de uma investigação complexa e de longo prazo realizada pela Policia Civil do Maranhão, que contou com apoio de forças policiais de outros estados, como o Acre, sendo também executada de forma simultânea no Ceará e Mato Grosso. A quadrilha, com base em Rio Branco, é apontada como responsável por aplicar golpes milionários em vítimas de todo o país, principalmente do setor do agronegócio.

Integrantes do grupo criminoso utilizavam o nome Lord Agro para se passar por corretores e comerciantes do ramo rural, oferecendo bovinos, insumos agrícolas e outros produtos, por meio de plataformas digitais. As vítimas, em sua maioria residentes fora do Acre, eram atraídas por anúncios fraudulentos e acabavam sendo enganadas com transações que nunca se concretizavam.

De acordo com o delegado Roberth Alencar, responsável pela deflagração da operação, o grupo possuía estrutura empresarial e divisão de tarefas sofisticada. “Estamos lidando com uma organização bem estruturada, que contava com integrantes responsáveis exclusivamente pela movimentação de valores, conversão do dinheiro em bens, compra de imóveis, veículos e até mesmo a organização de festas e eventos. Era uma quadrilha profissionalizada, que atuava com forte aparato para lavar os recursos obtidos com os crimes”, explicou.

Alencar ressalta ainda que o líder do grupo, que está foragido, movimentava somas milionárias e usava a estrutura criminosa para manter negócios e uma vida de ostentação.

O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, destacou a importância do trabalho investigativo e da cooperação entre os estados para combater o crime digital. “A Polícia Civil do Acre vem reforçando suas capacidades técnicas e operacionais para enfrentar os crimes cibernéticos, que muitas vezes têm uma falsa aparência de impunidade. As investigações são desafiadoras, pois envolvem o acesso a dados bancários, cooperação com instituições financeiras e análise minuciosa de movimentações financeiras. Mas estamos prontos para dar respostas à sociedade, e a Operação Lord Agro é uma prova disso”, afirmou.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de localizar o líder foragido e identificar outras possíveis vítimas da organização. A Polícia Civil orienta a população a sempre verificar a veracidade de anúncios e a desconfiar de propostas muito vantajosas nas redes sociais.

