Polícia Civil do Acre prende homicida foragido de São Paulo

Na tarde da última terça-feira, 08, a Policia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) efetuaram o cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor de W.O do C. no bairro Tucumã.

A investigação aponta que o indivíduo preso é autor de um homicídio consumado e outro tentado, crimes ocorridos no município de São Bernardo do Campo/SP no mês de novembro de 2020.

O trabalho investigativo revelou que o acusado, após a prática dos crimes, foragiu para esta capital.

A troca de informação entre as Polícias Civis de São Paulo e do Acre possibilitou que a autoridade policial do Acre, de posse das informações chegasse ao paradeiro do foragido.

A equipe de investigadores da especializada foi acionada e logrou êxito no cumprimento do mandado capturando o acusado em menos de 24 horas da comunicação entre as polícias.

O investigado foi preso e conduzido a delegacia de flagrantes para procesimento praxe, onde ficará à disposição da justiça.