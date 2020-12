Petecão se reúne e garante apoio na construção do Hospital Universitário da Ufac

O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu nesta quarta-feira, 9, com a reitora e o vice- reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino Josimar Batista, para conhecer os projetos dos campi de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasiléia. O parlamentar ofereceu apoio financeiro para o andamento das obras em Cruzeiro do Sul e do Hospital Universitário.

A reitora apresentou vários projetos que vão desde a construção do Restaurante Universitário do Campus Floresta à construção do novo prédio do Colégio de Aplicação no Campus Sede. O senador comprometeu-se com a construção do Restaurante Universitário, da quadra poliesportiva do Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul e também ofereceu apoio na busca por recursos para construção do Hospital Universitário (HU).

“Eu, pessoalmente, tenho interesse, inclusive já estive no Campus Floresta discutindo com a equipe da Universidade alguns investimentos em Cruzeiro do Sul. Estamos sensibilizados, sabemos da importância que é esse hospital porque estamos sentindo na pele com essa pandemia”, disse Petecão.

O senador se colocou à disposição como coordenador da Bancada Federal para sensibilizar os colegas e ajudar a Universidade. Petecão disse que também irá em busca de incluir o projeto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orienta a elaboração dos orçamentos fiscais e de investimento do Governo Federal.

O HU terá 320 leitos, mas na primeira etapa serão construídos 200 leitos, e está orçado em cerca de R$ 225 milhões; na primeira etapa do projeto são necessários R$ 165 milhões. E a proposta é iniciar a licitação para construção do HU em 2021.