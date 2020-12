Acusado de assassinar jovem e balear professora é transferido ao presídio de Sena

Gecivanio Santos de Souza, conhecido por Nego, 35 anos, acusado de assassinato na comunidade Oriental, no Rio Purus, deu entrada no presídio de Sena Madureira, na tarde desta terça-feira (08), após ser autuado na delegacia de Manoel Urbano.

Além de homicídio consumado, responderá por tentativa de feminicídio contra uma mulher identificada por Domingas, alvejada por dois tiros de rifle, que segue se recuperando.

Gecivanio é o principal suspeito de matar com vários tiros de rifle e golpes de terçado, o jovem Francisco Brandão, o Chiquinho, 26 anos, no último domingo na comunidade oriental, zona rural de Manoel Urbana.

A polícia apurou que a motivação pode ter relação com ciúmes envolvendo a mulher baleada. O corpo de Chiquinho foi sepultado na manhã desta terça-feira no cemitério de Manoel Urbano, sob forte comoção social, vez que o mesmo não consumia bebida alcoólica e era bem relacionado com os moradores.