Policia Civil prende homicida foragido da Justiça no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Capturas(NECAP) com apoio do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI) prenderam na manhã desta sexta-feira, 06, o foragido da justiça e homicida, M. P. S. de 31 anos, vulgo “Pudim”, na Rua 06 de Julho, bairro Boa União, em Rio Branco.

De acordo com levantamento investigativo realizado pelos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa(DHPP), o acusado já responde processo criminal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tinha dois mandados em aberto pelo crimes de homicídio e organização criminosa.

No momento da prisão o acusado tentou se evadir do local, mas foi contida pelos agentes que o conduziram a delegacia para procedimento praxe e colocado novamente à disposição da justiça.