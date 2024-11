Polícia de Seattle prende homem por onda ‘horrível’ de esfaqueamentos que feriram 10 | Seattle

Denis Gravouil, agora secretário confederal da CGT, em Paris, em 21 de novembro de 2022. Bertrand Guay/AFP

Os parceiros sociais estão a avançar lentamente no sentido de um compromisso em matéria de seguro de desemprego. E isto, apesar das propostas do lado da administração que prejudicaram brevemente a situação esta semana. As organizações patronais e os sindicatos reuniram-se na sexta-feira, 8 de novembro, para uma terceira e penúltima sessão de negociações que esclareceu algumas posições.

Na quarta-feira, os empregadores decidiram apimentar a sessão com a apresentação de um projeto de acordo em que propunham nomeadamente endurecer as condições de compensação dos trabalhadores intermitentes da indústria do entretenimento, aumentando o número de horas necessárias para serem compensados. Confrontados com a revolta unânime dos sindicatos, no entanto, os empregadores rapidamente recuaram neste ponto na manhã de sexta-feira.

Podemos facilmente imaginar que o governo aprovou apenas moderadamente uma ideia que corria o risco de provocar um movimento social em grande escala. Algumas centenas de trabalhadores concentraram-se pela manhã em frente à sede da Unédic – entidade paritária que gere o seguro de desemprego –, onde decorreu o encontro, para protestar contra a proposta patronal.

Pedido do Ministro do Trabalho

Prosseguiram, portanto, as discussões de sexta-feira sobre as demais propostas do projeto de “alteração ao acordo sobre seguro-desemprego” assinado em 23 de novembro de 2023 entre os empregadores e a CFDT, FO e a CFTC. Um compromisso que o governo de Gabriel Attal recusou validar na primavera deste ano, mas que serve de base para esta nova negociação. Os parceiros sociais devem, no entanto, honrar o pedido da Ministra do Trabalho, Astrid Panosyan-Bouvet, no sentido de tomar medidas para “gerar anualmente 400 milhões de euros em poupanças adicionais”.

O projeto de acordo prevê, assim, a revisão das regras relativas aos trabalhadores transfronteiriços – pessoas que residem em França, mas que tiveram emprego num país vizinho. O assunto está em discussão há várias semanas porque as disposições actuais são dispendiosas, nomeadamente porque prevêem o cálculo da prestação com base na remuneração recebida que é, em certos casos, muito superior à de França, nomeadamente para quem trabalhou na Suíça ou no Luxemburgo.

O texto prevê que o abono desses empregados passará a ser calculado de acordo com uma “coeficiente que leva em conta as diferenças de salários médios entre o Estado de emprego” e França. Propõe-se também a criação de um acompanhamento específico destas pessoas, com um apoio mais intenso e tendo em conta a remuneração francesa nas ofertas de emprego. “Sabemos bem que é conjugando todas estas alavancas que podemos estimar que faremos poupanças para responder ao pedido do ministro”observa o negociador da CFDT, Olivier Guivarch, que especifica que “responsabilidades” deve então “a ser tomada pelo governo”.

