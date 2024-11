Polícia investiga denúncias de brutalidade – DW – 14/11/2024

A equipe de transição do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, está planejando eliminar um crédito fiscal ao consumidor de US$ 7.500 para compras de veículos elétricos como parte de uma legislação mais ampla de reforma tributária, informou a agência de notícias Reuters, citando duas fontes com conhecimento direto do assunto.

O fim do crédito fiscal pode ter graves implicações para uma transição já estagnada dos veículos eléctricos (VE) nos Estados Unidos. E, no entanto, representantes da Tesla – de longe o maior vendedor de veículos eléctricos do país – disseram a um comité de transição de Trump que apoiam o fim do subsídio, disseram as duas fontes, que falaram sob condição de anonimato.

O CEO da Tesla, Elon Musk, um dos maiores apoiadores de Trump e a pessoa mais rica do mundo, disse no início deste ano que eliminar o subsídio poderia prejudicar ligeiramente as vendas da Tesla, mas devastaria seus concorrentes de veículos elétricos nos EUA, que incluem montadoras tradicionais como a General Motors.

As ações da Tesla caíram 5,5 por cento, para US$ 311,77, nas negociações da tarde de quinta-feira.

A revogação do subsídio, que tem sido uma medida de assinatura da Lei de Redução da Inflação (IRA) do presidente Joe Biden, está sendo discutida em reuniões por uma equipe de transição da política energética liderada pelo bilionário petroleiro Harold Hamm, fundador da Continental Resources, e pelo governador de Dakota do Norte, Doug. Burgum, disseram as duas fontes.

O grupo teve várias reuniões desde a vitória eleitoral de Trump em 5 de novembro, incluindo algumas em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, onde Musk também passou um tempo considerável desde a eleição.

Representantes da Tesla, GM, Ford, Stellantis e da equipe de transição de Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Alliance for Automotive Innovation, um grupo comercial que representa quase todas as grandes montadoras além da Tesla, também não respondeu imediatamente. A aliança no mês passado, numa carta de 15 de outubro, instou o Congresso dos EUA a reter os créditos fiscais dos veículos elétricos, chamando-os de “críticos para consolidar os EUA como líder global no futuro da tecnologia e produção automóvel”.

Trump prometeu repetidamente acabar com o “mandato EV” de Biden durante a campanha, sem especificar políticas específicas.

A equipe de transição focada em energia determinou que algumas das políticas de energia limpa do IRA de Biden serão difíceis de reverter, uma vez que os programas já começaram a alocar dinheiro, inclusive para estados dominados pelos republicanos onde os programas são populares, disseram as fontes. .

A equipa de transição energética de Trump vê o crédito aos veículos eléctricos ao consumidor como um alvo fácil, acreditando que eliminá-lo conseguiria um amplo consenso num Congresso controlado pelos republicanos como parte de um projecto de reforma fiscal mais amplo.

Trump precisa da economia de custos resultante da eliminação do crédito para ajudar a pagar a extensão de seus trilhões de dólares em cortes de impostos que deverão expirar no início de seu mandato, disseram as duas fontes. Os republicanos do Congresso deverão adotar a medida fiscal mais ampla como uma das suas primeiras ações.

Os membros da equipa de transição energética esperam que o Congresso controlado pelos Republicanos implemente uma medida legislativa conhecida como reconciliação para evitar depender dos votos Democratas. Biden usou a mesma tática para aprovar o projeto de lei do IRA.

A eliminação dos créditos fiscais para veículos elétricos é fortemente apoiada por Hamm, um apoiante de longa data de Trump, juntamente com a maior parte da indústria mais ampla do petróleo e do gás.

O presidente eleito prometeu antes das eleições aumentar a produção de petróleo dos EUA, mesmo depois de esta ter atingido níveis recordes, e reverter as dispendiosas iniciativas de energia limpa de Biden, que, além do crédito EV, incluem subsídios para energia eólica e solar e para a produção em massa. de hidrogênio.

Prejudicar a crescente concorrência

Ao longo dos anos, a Tesla tem sido a maior beneficiária de créditos fiscais para veículos elétricos, como o da legislação IRA de Biden, juntamente com créditos semelhantes que o precederam. E, no entanto, agora pode ter a ganhar com a eliminação dos subsídios, porque isso poderia prejudicar mais os concorrentes de veículos eléctricos em ascensão do que a Tesla.

O próprio Musk destacou isso numa teleconferência de resultados de julho, quando questionado sobre a possibilidade de perder o subsídio, juntamente com os créditos fiscais para a produção de baterias, sob a administração Trump.

A Tesla detinha uma participação de mercado de pouco menos da metade de todos os veículos elétricos vendidos no terceiro trimestre deste ano, segundo dados da Cox Automotive. Outras montadoras com vendas notáveis ​​de veículos elétricos nos EUA, como GM, Ford e Hyundai, individualmente, ficam muito atrás. Mas os rivais de veículos eléctricos da Tesla nos EUA, colectivamente, têm corroído constantemente a sua quota de mercado nos últimos anos, que ultrapassou os 80% no primeiro trimestre de 2020.