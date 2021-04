Polícia Militar acaba com festa clandestina regada a bebidas no bairro Boa União

Agentes da Polícia Militar através do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP) acabaram com uma festa regada a álcool realizada na tarde deste domingo, 11, no Boa União, em Rio Branco.

Em imagens enviadas ao ac24horas, é possível constatar que a festa reunia desde de crianças a adultos.

A festa somente foi interrompida após uma denúncia através do Ciosp informando que o local estava em funcionamento com mais de 40 pessoas em meio a segunda onda da pandemia da Covid-19. Atualmente, o sistema de saúde se encontra no colapso, o Into e o Pronto-Socorro registram 100% de ocupação nos últimos dias em relação a leitos de Unidade de Tratamento Intensivo e leitos de enfermaria.

No local, os agentes revistaram todas as pessoas que ali estavam e após encerrar a revista dispersaram a festa, encaminhando todos para as suas casas. Ninguém foi preso.