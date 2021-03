Polícia prende “Bolsonaro” e mais três pessoas por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu em flagrante nesta quarta-feira, 24, quatro pessoas acusadas de praticar tráfico de drogas. Foram presos .A.A, de 26 anos, que tem o apelido de Bolsonaro, G.A.A, conhecido como Loro, de 24 anos, F. A. A, de 18 e J. A. M, de 16, também foi apreendido.

Além da acusação de tráfico de drogas, os apreendidos também são apontados por porte irregular de munição de arma de fogo.

Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou um pé de maconha, uma caderneta com os nomes de fornecedores e de usuários que ficam “devendo na boca”.

Os três maiores foram encaminhados para o Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, e o menor foi levado para cumprir medida socioeducativa. Segundo o delegado José Obetânio, as investigações apontam que o grupo tem muita droga escondida e que as buscas pelo entorpecente são feitas com o auxílio de um cão farejador.

“Eles venderam muita droga esses dias e sabemos que há muita escondida. A equipe fez muitas buscas e não encontrou, mas o cão farejador não falha. Vamos encontrar esse entorpecente”, concluiu.