Policial colide carro com trailer do Brito’s Burguer, na capital

Um Policial Penal que conduzia um veículo modelo Fox de cor prata colidiu com um trailer do Brito’s Burguer na tarde desta segunda-feira, 4, e deixou a Estrada Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, com o trânsito lento na região.

De acordo com informações da Polícia, o policial conduzia o seu veículo no sentido centro-bairro, quando inesperadamente perdeu o controle da direção e colidiu com o trailer do Britos Burguer que estava parado na via. Com o impacto, o trailer derrubou o muro de um residência. No momento do acidente não havia ninguém na casa.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao Policial Penal que sofreu um corte na cabeça e o conduziu ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito e a estrada Dias Martins foi liberada.