Policlínica Barral y Barral abre a Semana Mundial do Aleitamento Materno em Rio Branco

Na manhã dessa segunda-feira, 2, a Policlínica Barral y Barral fez a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Até o próximo sábado serão realizadas diversas atividades nas Uraps da capital e também na zona rural. Participaram da ação mães com seus bebês, grávidas, profissionais da área da saúde e a sociedade em geral.

O slogan da campanha desse ano é: proteger a amamentação uma responsabilidade de todos. Durante todo o mês de agosto, nas unidades básicas de saúde, vão ser desenvolvidas ações de conscientização, com rodas de conversas, orientações, com envolvimento de médicos, pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos.

Segundo a coordenadora do evento, Maria Tereza Mont’Alverne o aleitamento materno traz inúmeros benefícios para a vida da criança, como por exemplo o desenvolvimento cognitivo.

“A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças sejam amamentadas, exclusivamente, até os seis meses de vida. A partir dos seis meses, já pode iniciar outros alimentos, mas ela pode continuar sendo amamentada também até os dois anos de idade”, explicou Maria Tereza.

Para a auxiliar administrativo, Yana Moraes, lactante há apenas 3 meses, o aleitamento materno é muito importante para a saúde da sua filha. “É para o bem-estar da criança e a aproximação da mãe e filho, pois quando você passa a amamentar essa proximidade é muito grande”, disse Yana.

Infelizmente, muitas mães não conseguem amamentar seus bebês pela falta de leite, e outras têm leite em excesso, tanto que conseguem doar. E a saúde municipal ajuda na coleta do leite materno.

“A Urap Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral, tem o posto de coleta de leite humano que recebe as doações. Então, as mulheres que estiverem amamentando e que desejam realizar a doação de leite materno, entrem em contato com os profissionais da unidade que eles irão fazer a coleta e esse leite será disponibilizado para as crianças internadas na Maternidade Barbara e Heliodora”, salientou a coordenadora.

Contato A Urap Hidalgo de Lima fica na rua Tião Natureza, 29 – Palheiral.