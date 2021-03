Ponte do Rio Madeira está em fase de acabamento para inauguração

A obra da esperada ponte sobre o Rio Madeira está finalmente nos serviços finais. Nesta sexta-feira, 19, foi concretado o último vão do tabuleiro da ponte.

Imagens fornecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) mostram dezenas de trabalhadores na conclusão do serviço. Com mais esta etapa vencida, o que resta agora para o término da obra é apenas o trabalho de acabamento.

A inauguração que já foi diversas vezes adiada está marcada para o início do mês de abril e deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.