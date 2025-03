Populismo à brasileira – 12/03/2025 – Maria Hermínia Tavares

Alguns anos atrás, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a UE queria “assumir um papel mais ativo no Indo-Pacífico”.

Agora, o futuro desse compromisso está em dúvida, pois a Europa deve passar por uma geração única em uma geração Acionamento rearmal.

Os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, refletiram em voz alta sobre garantias de segurança, potencialmente deixando os estados europeus assumirem o ônus de um cessar -fogo incerto na Ucrânia e, eventualmente, outros conflitos desencadeados pelo presidente russo Vladimir Putin.

“Estamos em uma era do rearmamento”, disse von der Leyen em 4 de março, quando a Comissão lançou o programa “Rearm Europe”, que pretende mobilizar Cerca de € 800 bilhões (US $ 873 bilhões) nos próximos quatro anos.

A estratégia indo-pacífica da UE

No entanto, como a estratégia européia se concentra em seu próprio quintal, ajudar a apoiar a segurança asiática provavelmente poderia cair no esquecimento.

Desde 2021, a maioria dos maiores estados europeus adotou “estratégias indo-pacíficas” e prometeu defender a ordem internacional baseada em regras na região.

Os líderes da UE se propuseram a ‘rearmar’ em meio ao realinhamento nos EUA Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

“O que acontece na região Indo-Pacífico tem de fato um impacto direto na Europa devido aos nossos fortes vínculos no comércio e no investimento direto estrangeiro”, escreveu o chefe de política da UE, Josep Borrell, em novembro.

Por exemplo, a Alemanha e vários outros estados europeus assinaram pactos de defesa com o Vietnã, que enfrenta tensões com a China há décadas sobre o território disputado no Mar da China Meridional.

As Filipinas, cujas disputas marítimas com a China aumentaram desde o ano passado, assinaram acordos de defesa com a UE e o Reino Unido, enquanto a França está atualmente negociando um acordo de forças visitantes para permitir que suas tropas tenham acesso às bases militares das Filipinas. O porta-aviões movido a energia nuclear da França, o Charles de Gaulle, participou de exercícios de combate com forças filipinas pela primeira vez há algumas semanas.

Nos últimos anos, navios de guerra da França, Alemanha, Itália, Holanda e Reino Unido exerceram missões de “liberdade de navegação” no Indo-Pacífico para combater as reivindicações da China sobre as vias navegáveis ​​internacionais.

Mas com a reversão dramática no apoio dos EUA à Ucrânia e ao apoio sem brilho do governo Trump à OTAN: “Os europeus estarão muito mais focados em apoiar a Kiev e a construção de capacidade de defesa européia”, disse Zachary Abuza, professor do National War College, em Washington, à DW.

“Os europeus simplesmente não têm os recursos para garantir sua própria segurança, apoiando a segurança asiática”, acrescentou.

Alemanha participa de exercícios militares do céu do Pacífico Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

‘Europa primeiro?’

Dado o ritmo em que A arquitetura de segurança européia mudou Nas últimas semanas, não é de surpreender que poucos líderes europeus tenham tido um momento sobressalente para refletir sobre as implicações para outras partes do mundo.

Analistas também estão divididos. Mas a impressão geral é que, embora os recursos europeus sejam esticados, uma abordagem “Europa em primeiro lugar” não significa abandonar os parceiros asiáticos.

Ian Storey, um membro sênior do Instituto ISEAS-YUSOF ISHAK, observou que, como as preocupações de segurança européia são principalmente um teatro terrestre, onde a segurança asiática é principalmente no domínio marítimo, alguns estados europeus “provavelmente podem se dar ao luxo de enviar alguns navios de guerra um ano e possivelmente um grupo de batalha de aeronaves em todos os outros anos”.

“A presença militar da Europa sempre foi simbólica, mas os símbolos são importantes, e os países do sudeste asiático não receberão menos compromisso com a região de seus parceiros europeus”, acrescentou.

Além disso, pode haver alguns pontos positivos para os estados asiáticos com rearmamento europeu, disse Joshua Espena, professor de Relações Internacionais da Universidade Politécnica das Filipinas.

A construção de defesa pode levar os estados europeus a aumentar as importações de material exigido pelas indústrias de defesa, como microchips avançados de Taiwan e níquel e cobre das Filipinas, disse Espena.

Se a indústria de armas da Europa reforçar substancialmente sua produção, pode haver maior capacidade de aumentar as exportações européias de armas para países do Indo-Pacífico, muitos dos quais estão desesperados para diversificar seus militares de nós, suprimentos chineses e russos.

Problemas de dinheiro

É geralmente concordado que o rearmamento europeu não degradará relações comerciais com o Indo-Pacífico.

A UE está avançando com Acordo de Livre Comércio (TLC) conversa com a Tailândiaque pode ser concluído este ano. As conversas com o PACT comercial com a Malásia foram retomadas em janeiro, após um hiato de 12 anos. No final de fevereiro, von der Leyen disse que a UE e a Índia também esperam finalizar um TLC este ano.

No entanto, dias depois que o Reino Unido anunciou um aumento considerável nos gastos com defesa, Londres disse que reduziria seu orçamento de ajuda externa de 0,5% da renda nacional bruta para 0,3% em 2027.

A França entregou uma barra de 35% ao desenvolvimento no exterior no início deste ano, enquanto a Holanda provavelmente seguirá o exemplo, pois prioriza os “interesses da Holanda”, de acordo com uma recente declaração do governo.

“Se as prioridades de defesa européia se concentrarem cada vez mais em seu bairro imediato, os compromissos (financeiros) no sudeste da Ásia podem não ser sustentáveis ​​a longo prazo”, disse à DW Joanne Lin Weiling, bolsista sênior e coordenadora do Centro de Estudos da ASEAN no Instituto ISEAS-Yusof Ishak.

Os especialistas acham que os cortes prometidos da Europa à ajuda externa não serão tão imediatamente sentidos por instituições de caridade e agências humanitárias no Indo-Pacífico quanto a estripada da USAID pelo governo Trump.

De fato, vários estados europeus interviram para cobrir algumas das lacunas financeiras e administrativas, enquanto Washington reduz sua ajuda externa.

Este mês, foi confirmado que a Alemanha assumirá o papel dos EUA como co-líder da Just Energy Transition Partnership da Indonésia, um grande programa ambiental multinacional.

Embora provavelmente haverá um impacto no financiamento relacionado ao meio ambiente, pode levar vários anos para entrar em vigor, pois é “improvável que os fundos que já estejam comprometidos sejam retirados imediatamente”, disse Helena Varkkey, professora associada de política ambiental da Universiti Malaya, à DW.

Boom da indústria de defesa da Alemanha Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Editado por: Wesley Rahn